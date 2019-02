Alejandro Toledo habló sobre acuerdo de colaboración eficaz de Josef Maiman

El prófugo ex presidente Alejandro Toledo indicó este miércoles que "ha leído" respecto a que el Ministerio Público "ya cerró" un acuerdo de colaboración eficaz con el empresario israelí Josef Maiman .

"No voy a hacer ningún comentario de lo que es ligado a él [ Maiman]. No [he hablado con él]. Este... he leído [que Maiman va a ser colaborador eficaz]", sostuvo Toledo Manrique en un breve diálogo con Latina.

Este martes, el fiscal superior Rafael Vela Barba, coordinador del equipo especial del Caso Lava Jato, afirmó que el acuerdo de colaboración eficaz con el empresario peruano-israelí Josef Maiman, "ya está cerrado".

SOLO FALTA ELABORAR DOCUMENTO

"El acuerdo con el señor Maiman ya está cerrado también, hay que elaborar el documento de corroboración análogo al que se ha firmado en el caso de la empresa Odebrecht, en Sao Paulo, y luego de ello será también objeto de presentación de la misma manera ante un juez del Poder Judicial para que efectúe el control de legalidad", señaló.

Maiman ya ha declarado a la fiscalía que utilizó sus empresas para recibir los sobornos que Odebrecht afirma que entregó al ex presidente Alejandro Toledo por la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica sur. De acuerdo a la constructora, pagó US$20 millones en coimas al ex mandatario. Con ese dinero, Toledo realizó las operaciones inmobiliarias que se investigan por el Caso Ecoteva.

Sobre el ex mandatario, quien permanece en Estados Unidos desde el 2017, pesan dos órdenes de prisión preventiva por 18 meses dictadas por el Poder Judicial, una por el Caso Odebrecht y otra por el Caso Ecoteva.

TE PUEDE INTERESAR