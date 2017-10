Alejandro Toledo: "La Fiscalia concluyó que no existe causa probable"

El prófugo ex presidente Alejandro Toledo, acusado de recibir US$20 millones en sobornos de la empresa Odebrecht, volvió a pronunciarse sobre su caso este domingo y lo hizo a través de las redes sociales.

Desde Twitter, el ex mandatario publicó: "La Fiscalia del Perú concluyo que no existe causa probable. Sin embargo, cargamontón político y mediatico no cesa".

La Fiscalia del Perú concluyo, que NO existe Causa Probable. Sin embargo cargamonton Político y Mediatico no Cesa. https://t.co/pVw2ZPxNSs — Alejandro Toledo (@AlejandroToledo) 22 de octubre de 2017

Toledo, quien se encuentra viviendo en Estados Unidos, no especificó a qué se refería con "que no existe causa probable".

Fuentes de Perú21 en el Ministerio Público tampoco se explicaron el sustento de este mensaje, ya que aclararon que no existe ninguna resolución fiscal en ese sentido.

El pedido de 18 meses de prisión preventiva para el ex jefe de Estado se mantiene y la solicitud de detención con miras a su extradición también.

La Fiscalía investiga a Alejandro Toledo por recibir supuestas coimas de Odebrecht, compañía que habría pagado dinero ilícito para hacerse de la concesión de la Carretera Interoceánica Sur durante el gobierno del ex líder de Perú Posible.