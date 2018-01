Alejandro Toledo: Fiscal Castro usará pruebas de Ecoteva para extraditar a ex presidente

El fiscal Hamilton Castro, a cargo del caso Odebrecht, solicitó hace casi un mes al juez Abel Concha, quien veía el proceso de Ecoteva , que le proporcione las pruebas que demostrarían parte del circuito que siguieron los US$20 millones en presuntos sobornos que pagó la firma brasileña —y que fueron transferidos a través de off-shores— al prófugo ex presidente Alejandro Toledo .

Fuentes judiciales señalaron a Perú21 que Concha accedió al pedido de Castro y le entregó la información. Sin embargo, el fiscal aún no puede hacer uso de esa documentación de manera formal.

¿Qué necesita para disponer de los documentos? Las mismas fuentes explicaron que Hamilton Castro debe ser autorizado por Costa Rica.

Como se sabe, la fiscal Rosana Villar logró establecer una parte de la ruta del presunto dinero ilícito con el que Toledo pudo comprar millonarios inmuebles y pagar sus hipotecas.

Las transferencias se hicieron desde empresas constituidas en Costa Rica y que estaban vinculadas a Josef Maiman —amigo del ex mandatario— como Ecostate y Milan Ecotech. La propia compañía Ecoteva fue creada en el mismo país, y la suegra de Toledo figuraba como titular.

Villar pudo confirmar ello tramitando el levantamiento del secreto bancario vía cooperación internacional.

No obstante, esta solicitud fue respondida únicamente para el caso Ecoteva. Para usar la información en otro proceso, es necesaria una autorización, la misma que ya pidió Castro a las autoridades costarricenses.

De tener luz verde, el fiscal —que ya cuenta con las declaraciones de Maiman— tendrá en sus manos la ruta completa de los sobornos pagados por Odebrecht, ya que él cuenta con la procedencia inicial de las coimas.

Con estas pruebas, Perú contaría con un expediente más sólido para solicitar a Estados Unidos la extradición de Toledo.

“CONCHA AFECTÓ EL CASO”

Por otro lado, el fiscal coordinador de Lavado de Activos, Rafael Vela, recordó ayer que el caso de Alejandro Toledo está en una instancia superior a la del juez Abel Concha y apuntó que será la misma la que se encargará de tramitar la eventual acusación que se presente contra el ex presidente de la República.

La expectativa –mencionó– es que estén todas las condiciones de “saneamiento que debe efectuar la Sala Penal Superior” y así puedan prepararse para el final de la investigación en el caso Ecoteva.

Vela acotó que no hay riesgo en el proceso que se le sigue al ex mandatario, pero sí que “existe una afectación de trámites” por el retraso que habría provocado Concha al no enviar el pedido de arresto provisorio a EE.UU.

Mencionó que, a partir del conocimiento de su superior jerárquico, la demora será saneada y “reconducida conforme corresponde a lo que ya ha sido objeto de decisión”.

El fiscal sostuvo que el juez Concha demoró el tema tras “una serie de pedidos que la Fiscalía en su momento formuló” y no dio cuenta de sus decisiones oportunamente.

SANCIÓN A CONCHA

* La OCMA amonestó al magistrado Abel Concha luego de que el Ministerio Público lo quejara por retrasar el envío del arresto provisorio del prófugo ex presidente Alejandro Toledo.

* De acuerdo con la resolución, a la que accedió Perú21, se halló “responsabilidad disciplinaria” del juez Concha al dilatar la investigación del caso Ecoteva en distintas etapas, desde el año 2015 hasta este año.