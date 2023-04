El expresidente Alejandro Toledo se entregó esta mañana a las autoridades estadounidenses para iniciar el proceso de extradición hacia el Perú y, si bien no se vio cuando llegó a la sede judicial, sí se pudo observar el momento preciso que sale de su vivienda en Menlo Park.

Sabiendo que estaría detenido, se le ve a Toledo vestido cómodamente (buzo, zapatillas, casaca) guardando maletas en el auto que lo trasladó a la sede de la Corte de San José.

El expresidente estuvo acompañado de su esposa, Eliane Karp, y de su abogada, Mara Goldman.

Sube en los asientos traseros de la camioneta negra y parte. Como se sabe, Toledo ingresó a la sede sin ser visto por la prensa que esperaba por él.

Toledo Manrique vive con su esposa en el condominio Country Sharon, ubicado en el 2225 de la calle Sharon Road, en Menlo Park, San Francisco (California). Se conoce que porta un grillete electrónico que registra su ubicación en tiempo real.

Horas antes el expresidente ya había confirmado que se entregaría a las autoridades e hizo un pedido a la justicia peruana.

“Lo haré, soy respetuoso con la decisión del juez (Thomas S. Hixson), aunque no la comparta (...) Le pido a la justicia peruana que no me mate en la cárcel, déjenme luchar con argumentos”, manifestó a EFE.





