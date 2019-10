El Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de su unidad que combate el lavado de dinero, solicitó a una corte en Nueva York que se decomisen U$S 639.583.07 de una cuenta en el Bank of America vinculada al expresidente Alejandro Toledo, sobre quien pesa un pedido de extradición al Perú.

Según el diario ‘El Comercio’, el pedido se basa en la sospecha que estos fondos formarían parte de una operación inmobiliaria dirigida por el exmandatario en el estado de Maryland que tenía como propósito ‘blanquear’ US$ 1 millón 200 mil de los sobornos de Odebrecht.

La solicitud fue recibida por la corte el pasado 7 de octubre. Estos hechos no forman parte del proceso de extradición que enfrenta Alejandro Toledo en el estado de California (casos Odebrecht y Ecoteva), el cual lleva la fiscal estadounidense Elise LaPunzina.

El titular de la cuenta bancaria en cuestión es la sociedad "Havenell Trust", propietaria, de octubre del 2012 hasta abril del 2015, de una exclusiva residencia en Maryland (8933 Holly Leaf en la ciudad de Bethesda, un acomodado suburbio en las cercanías de Washington DC) donde el exmandatario vivió entre el 2009 y 2012 supuestamente pagando alquiler. La casa está valorizada en más de US$ 1 millón 200 mil.

Para el Departamento de Justicia, esta empresa sería la punta del iceberg de un esquema más complejo de lavado de dinero, el cual comenzó en el 2007 cuando una firma relacionada al empresario israelí Josef Maiman (hoy colaborador eficaz de la fiscalía peruana e identificado en el informe del Departamento de Justicia como el co-conspirador 3) compró dicho inmueble con dinero que aparentemente provendría de la Caja 2 de Odebrecht.

De acuerdo a la solicitud, en agosto del 2006 Alejandro Toledo se reunió con un agente inmobiliario -amigo de su familia- para comentarle su interés de comprar una casa en Washington DC. Al año siguiente, el ex mandatario le dijo al agente que compraría una propiedad con los fondos que tenía a disposición su amigo Maiman en el extranjero.

En agosto del 2007 el agente le presentó a Toledo la oferta de la casa en Maryland. El 29 de ese mes, Maiman comunicó que tenía los fondos para comprarla. Para que se efectúe la transacción, debía crearse una sociedad en EE.UU. y esta tenía que contar con una cuenta asociada en ese país. Así, el 30 de agosto del 2007, nació la empresa 8933 Holy Leaf Lane INC, que llevaba el mismo nombre de la dirección del inmueble.

Esta sociedad compró la casa el 10 de septiembre del 2007 por la suma de US$ 1 millón 200 mil. El 7 de agosto, la ‘offshore’ de Maiman llamada Wardbury and Co (creada en Escocia) transfirió US$ 1.3 millones a otra empresa llamada Confiado Internacional (creada en Panamá). Estas dos sociedades aparecen en el caso de sobornos y lavado de activos que se investiga en los casos Ecoteva y Odebrecht.

Las autoridades indican que el 19 de septiembre de ese año, Maiman transfirió este monto, a través de una cuenta en Suiza en el banco Banque Privée Edmond de Rothschild, a otra 'offshore' creada en Panamá que tenía aparentemente como único fin ejecutar la transacción: fue creada el 23 de julio de 2007 y disuelta el 15 de octubre del mismo año. De esta forma, el 26 de septiembre de 2007 el título de propiedad de la casa de Maryland pasó a nombre de la empresa 8933 Holly Leaf Lane INC.

El contrato de arrendamiento se firmó el 29 de agosto del 2009 para el periodo 1 de septiembre del 2009 - 31 de agosto del 2012. Pero antes se establecieron unas pautas. Por ejemplo, el exmandatario pidió que sea la empresa 8933 Holy Leaf Lane INC la que pague los servicios. La razón: Alejandro Toledo no quería que su nombre aparezca en ningún recibo.

Consultado al respecto, Heriberto Benítez, abogado del expresidente, dijo que no tenía información sobre el pedido antes descrito. Sin embargo, se reafirmó que su patrocinado no tiene ninguna propiedad a su nombre en suelo estadounidense.