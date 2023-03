La jueza de Columbia, Beryl A. Howell, rechazó el pedido del expresidente de Alejandro Toledo, acusado de recibir US$35 millones en coimas en el Perú, para suspender su extradición por una supuesta irregularidad en el proceso que siguió el gobierno de Estados Unidos.

El exmandatario había señalado a la magistrada que el Departamento de Estado no reveló los documentos y argumentos que se evaluaron para aprobar su extradición, y que tampoco se contactó con sus abogados para exponer la postura política. Y, además, requirió ser escuchado por las autoridades de gobierno para que decidan nuevamente si corresponde o no entregarlo a las autoridades peruanas.

No obstante, Howell advirtió que ese pedido era improcedente porque no existía ese tipo de medidas preliminares a una decisión como esta.

“Una vez estimados los argumentos de las partes y los procedimientos de extradición, la Corte concluye que la cláusula del debido proceso no estipula un procedimiento adicional al que el demandante recibió. Como tal, el demandante no establece una probabilidad de éxito en este litigio, y por lo tanto no tiene derecho a medidas preliminares, obviando la necesidad de abordar los factores restantes”, indicó en su resolución de este martes a la que accedió Perú21.

La magistrada también advirtió la maniobra que hizo el exjefe de Estado para interponer el recurso en Columbia y no continuar en California, donde todos los jueces votaron por extraditarlo al Perú.

“Los cinco jueces involucrados en el caso del demandante en los procedimientos de la costa oeste (dos magistrados y un tribunal de apelaciones) tienen el beneficio de años de familiaridad con este caso y muchos casos antes de él, desarrollados a través de múltiples audiencias y argumentos, de esa manera ellos están capacitados de establecer sus propias causas y conclusiones”, refirió.

De esa manera, la jueza descartó conceder la medida cautelar. El expresidente, sin embargo, tiene la opción de apelar la decisión y dilatar aún más el proceso.

El juez de California, Thomas Hixson, aún debe pronunciarse sobre la solicitud del gobierno de EE.UU. para detener a Toledo y así pueda ser entregado para su repatriación.