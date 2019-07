Alejandro Toledo: Todo lo que se conoce sobre el arresto del expresidente

Por Alvaro Reyes Quinteros y Carlos Viguria Chávez

Eran las 6:30 a.m. en California, Estados Unidos, cuando Alejandro Toledo Manrique fue detenido por orden del juez Thomas S. Hixson. El expresidente, imputado de recibir US$30 millones en sobornos por la Interoceánica Sur, fue sorprendido con su detención, una medida que era esperada por la justicia peruana desde hace más de dos años.

Miembros del Servicio de Alguaciles Federales (Marshals Service) fueron los que ejecutaron la disposición de Hixson. En comunicación con Perú21, desde Marshals Service indicaron que Toledo fue apresado en la misma audiencia para la que había sido convocado ayer, y que se realizó en la Corte de San Francisco, aunque la notificación de Interpol indica que el arresto fue en su domicilio y sin incidentes.

De acuerdo a las mismas fuentes, el magistrado sustentó la orden en un posible peligro de fuga. “Nosotros seguimos la orden del juez dado que (Toledo) podría tratar de escapar (de la justicia)”, manifestaron.

Según fuentes de Cancillería, el cuaderno de extradición de Toledo llegó a manos del magistrado Hixson recién la semana pasada. Es decir, ha tenido que transcurrir más de un año desde que el Estado peruano formalizó el pedido de repatriación para que el requerimiento llegara a su etapa decisiva.

Antes de esta instancia, el cuadernillo fue evaluado por el Departamento de Estado de EE.UU. y luego por el de Justicia, que concluyó que el investigado es extraditable.

El juez ha actuado rápido no solo con esta decisión. Ayer mismo programó para este viernes a las 10:30 a.m. (hora de California) la audiencia pública en la que decidirá si Toledo, a sus 73 años, afrontará en libertad o no el proceso de extradición.

Si se acepta su liberación, el ex jefe de Estado –a quien se le imputan los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos– deberá pagar una fianza que será determinada por la autoridad judicial.

Toledo se encuentra viviendo en territorio estadounidense desde enero de 2017, gozando de los beneficios legales al ser residente de ese país. Desde febrero de ese año existe una orden de captura internacional en su contra, lo que lo ha obligado a permanecer en el país norteamericano.

A Toledo se le procesa por las presuntas coimas que habría recibido de Odebrecht a cambio de concederle la construcción de la carretera Interoceánica Sur mientras fue gobernante (2001-2006).

Inicialmente, el exdirectivo de la compañía brasileña en Perú, Jorge Barata, confesó ante la Fiscalía peruana que ordenó el desembolso ilícito de US$20 millones en favor de Alejandro Toledo.

Sin embargo, en abril pasado, aseguró en declaraciones al fiscal José Domingo Pérez que la cifra, en realidad, había ascendido a US$31 millones.

Según el mismo Barata, a Toledo se le entregaron US$4 millones y los US$27 millones restantes se los dieron a través del empresario Josef Maiman, quien usó sus cuentas bancarias en el extranjero para recibir el dinero.

Maiman se acogió a la colaboración eficaz y reconoció esa recepción de fuente ilegal. Precisamente, el próximo lunes 22 de julio, el juez Richard Concepción Carhuancho evaluará en audiencia reservada el acuerdo al que llegó el ciudadano israelí con el equipo especial Lava Jato.

Concepción definirá la legalidad de los términos suscritos entre ambas partes. De ser aprobados, el fiscal Pérez contará con una prueba contundente para lograr la condena del expresidente, quien en todo momento ha negado lo declarado por Barata.

Asegura extradición

Ayer por la tarde, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, comunicó desde el Congreso que la repatriación de Alejandro Toledo, ya en esta nueva etapa, podría demorar entre seis meses y un año.

“En números redondos, esto (la extradición) podría tardar un año. (La detención) nos da certeza y seguridad porque ya está sometido a la autoridad judicial norteamericana, porque ya está detenido y el proceso de extradición está en curso”, sostuvo en conferencia de prensa.

Consultado sobre la posibilidad de que el exmandatario recupere su libertad, Zeballos señaló que “en el 90% de casos” ese requerimiento “ha sido negado”.

Explicó que luego de ello, “en cuatro o cinco semanas más adelante, tiene que necesariamente desarrollarse una audiencia con fines de extradición”.

Agregó que, agotada esta vía del proceso, la defensa de Toledo puede plantear un recurso de hábeas corpus “que aproximadamente dura seis meses”.

Por su parte, el líder del equipo especial, el fiscal Rafael Vela, calificó de “hito importante” este arresto. En esa línea, consideró que el haber llegado a esta instancia significa que las autoridades que defenderán los intereses del Perú han determinado que existe una “causa probable y una base sólida” en la investigación que se sigue.

“Esto implica la superación de la primera valla, de hacer suyo el pedido de la justicia peruana porque pudimos no haber superado el primer paso. Estamos a la expectativa de que la autoridad estadounidense decida”, declaró a RPP.

Asimismo, Vela recordó que ha presentado una acusación contra Toledo y su esposa Karp por el caso Ecoteva, proceso en el que se investiga la adquisición ilegal de inmuebles por parte de la pareja.

Para ambos, acusados de lavado de activos, se ha solicitado al Poder Judicial una condena de 16 años de prisión. Además, se formalizará la extradición de los dos por el referido caso.

El tiempo se le acabó al exlíder del fenecido Perú Posible y, contrariamente a lo que aseguró Eliane Karp, nunca fue un “cholo sano y sagrado”.

Tenga en cuenta:

​- Perú21 conoció que el procurador ad hoc para el caso Lava Jato, Jorge Ramírez, está tramitando su viaje a Estados Unidos para participar este viernes en la audiencia programada.



-La empresa Odebrecht ha entregado información contundente que corrobora la entrega de dinero ilícito para adjudicarse irregularmente la Interoceánica Sur. Su versión está sustentada en el acuerdo cerrado con la Fiscalía que recientemente fue homologado.