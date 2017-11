La primera semana de febrero vence el congelamiento de los US$6 millones 635 mil de una de las cuentas de Ecostate Consulting S.A. en Costa Rica y aún la Fiscalía de Lavado de Activos no pide ampliar el plazo de inmovilización.

Así lo alertó una fuente de Perú21 en el Poder Judicial, quien explicó que de no tramitarse con anticipación dicha ampliación, la cuenta podría ser liberada por el representante o cualquier apoderado de la citada firma.

“Hay que tener en cuenta que se trata de una diligencia a nivel internacional y por eso se tiene que realizar con anticipación”, sostuvo la fuente.

Esta empresa es una de las tres offshore –junto a Ecoteva y Milan Ecotech– que fueron creadas por el entorno de Toledo Manrique en dicho país para manejar fondos que después fueron destinados a Perú para la compra de millonarias propiedades a nombre de la madre de Eliane Karp, Eva Fernenbug.

Cuando estalló el escándalo de la constructora brasiñela Odebrecht, allegados al empresario israelí Josef Maiman retiraron los US$6 millones que estaban en las cuentas de dos compañías: Ecoteva ($5.1 millones) y Milan Ecotech ($900,000), y los trasladaron a la cuenta N° 320780101 de Ecostate.

Según la teoría de la fiscal Rosana Villar, a cargo de la investigación del caso Ecoteva, esa cuenta habría sido utilizada como medio o instrumento en los presuntos actos de lavado de activos por los que se investiga al ex presidente.

La misma fuente no descartó que parte de los US$20 millones que recibió Toledo en sobornos de Odebrecht, a cambio de la Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, haya sido depositada en esa cuenta.

Cabe recordar que cuatro meses después de que finalizara el mandato de Toledo, el militar israelí (r) Avi Dan On, quien laboró como jefe de seguridad de Palacio de Gobierno en la gestión del hoy prófugo ex jefe de Estado, no solo constituyó Ecostate Consulting S.A. en Costa Rica, en noviembre de 2006. En esa misma época, en el Perú, Dan On fundó una compañía y además compró –al contado– un departamento en el distrito limeño de Miraflores.

El 11 de agosto de 2006, unos tres meses antes de la creación de Ecostate Consulting S.A., el militar israelí constituyó la firma Ashdan E.I.R.L. con un capital de mil soles en la notaría Espinosa Garreta.

El congelamiento de las cuentas de Ecostate se dio en junio de 2013 y, hasta la fecha ese dinero sigue inmovilizado.

En su defensa, Heriberto Benítez, abogado de Toledo Manrique, afirmó a este diario que su patrocinado no está vinculado ni a Ecoteva ni a Ecostate. Por ello, señaló que si la Fiscalía tiene que congelar la cuenta de la citada empresa, dependerá de los fiscales a cargo del caso.

“Los órganos de justicia a cargo del caso Ecoteva están desesperados al no encontrar pruebas en contra de Toledo. Hay puras especulaciones. Aún no se confirma lo dicho por Jorge Barata (ex ejecutivo de la constructora Odebrecht en el Perú, quien confesó haber sobornado al ex presidente Toledo)”, remarcó.

EN AGENDA

El coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, Rafael Vela, se encuentra analizando qué medida tomará al respecto para evitar que el dinero sea recuperado por Dan On o u otras personas vinculadas a él, según informó una fuente de este diario en la Fiscalía.

La fuente fiscal precisó que el expediente del caso Ecoteva se recibió recién el último viernes 3, debido a que la carpeta que le entregó el Poder Judicial estaba mal foliada.

Cabe recordar que Vela solicitará al fiscal Hamilton Castro, a cargo de investigar el caso Lava Jato, información sobre las declaraciones que dio el empresario Josef Maiman sobre Ecoteva para proceder a realizar la acusación ante el Poder Judicial.