Este viernes, refiriéndose al reciente caso de una supuesta apropiación de un libro completo por parte de César Acuña, Alejandro Toledo se mostró muy indignado ante la prensa, pues cree que el candidato de Alianza Para el Progreso "está desacreditando a los cholos".

"Los cholos no son pícaros, no son copy paste, no son copiadores, son emprendedores. Mire usted Lima Norte, Lima Sur, Lima Este. No desacrediten. ¿Qué es esa vaina de una raza diferente, una raza distinta? ¿Esa es? ¡Bueno, que se quede con su raza!", declaró Alejandro Toledo.

LANZÓ ACUSACIONESEn otro momento, Alejandro Toledo acusó nuevamente a Julio Guzmán de copiar sus propuestas, agregando que Alan García también habría hecho lo mismo pues —según dijo— tomó un capítulo de su libro A la vena, donde habla sobre cómo resolver conflictos sociales con las inversiones mineras.

"Lo han copiado y han volteado el nombre y ahora le llaman 'Canon Comunal'", dijo Toledo, agregando que esa idea fue producto de un trabajo de dos años.

Asimismo, sobre Julio Guzmán, Alejandro Toledo precisó que este propuso la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de los funcionarios públicos, que es algo que ya fue presentado por él en el 2001.