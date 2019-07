Alejandro Toledo arrestado: Cronología de un proceso de extradición de dos años

Alejandro Toledo fue arrestado hoy en Estados Unidos. El Ministerio Público informó esta tarde que se arrestó al expresidente Toledo Manrique por mandato de extradición, a través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional. Esto debido al presunto delito de corrupción y lavado de activos en el caso Odebrecht.

El exmandatario se mantendrá detenido hasta el término de la audiencia de fianza que se programó para este viernes a las 10 de la mañana. La fianza puede ser dada o negada dependiendo de la decisión judicial norteamericana.

Ahí se determinará si es que pasa como detenido en un penal norteamericano o en comparecencia con restricciones. El proceso podría durar entre seis meses o un año.

CRONOLOGÍA DEL CASO:

AÑO 2017

Alejandro Toledo es un prófugo de la justicia peruana desde el 9 de febrero del 2017, cuando el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 18 meses de prisión preventiva contra el ex mandatario por presunto tráfico de influencias y lavado de activos por haber recibido US$20 millones de Odebrecht por la licitación de la carretera Interoceánica Sur. Toledo ya no se encontraba en suelo peruano.

Un día después, el 10 de febrero, se le incluye en la lista de los más buscados y ofrecen una recompensa de S/100 mil para cualquier persona en el extranjero que dé información sobre su paradero.

Sin beneficios. El 11 de febrero, la Mesa Directiva del Congreso acuerda retirarle todos los beneficios de expresidente. Estos incluían un pago mensual similar al sueldo de un parlamentario.

El primero en pronunciarse. Como presidente en ese momento, Pedro Pablo Kuczynski informa el 12 de febrero que su Gobierno hacía lo posible para regresarlo al Perú por vías legales. Ese mismo día, Toledo tuitea: "Cuando salí del Perú no habían cargos de Odebrecht en mi contra, pero me llaman fugitivo, una distorsión maquiavélicamente política que rechazo".

Extradición. El 13 de febrero, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, confirma que eligieron el camino de la extradición, previo arresto provisorio, para el caso del expresidente Toledo.

Piden su detención el 15 de febrero. La cancillería hace llegar a la embajada de EE.UU. la solicitud complementaria de detención preventiva con fines de extradición.

Aparece la defensa legal de Toledo. El Poder Judicial rechaza el hábeas corpus que Heriberto Benítez presentó contra el juez Richard Concepción para anular la orden de prisión preventiva el 7 de marzo.

Lavado de activos. La fiscalía solicita otros 18 meses de prisión preventiva para Toledo el 21 de marzo, esta vez por el Caso Ecoteva. El pedido también incluye a Eliane Karp.

Sin dinero. El 30 de marzo se congelan los fondos del expresidente (AFP y pensión vitalicia).

El 17 de abril, el Poder Judicial dicta 18 meses de prisión preventiva para Alejandro Toledo, Eliane Karp, el empresario Josef Maiman por el Caso Ecoteva.

Aparece en evento. El 23 de mayo, Toledo participa en un foro académico organizado por una entidad ligada a la ONU en Nueva York. "No me he escapado de mi país", sostuvo.

El 19 de junio Alejandro Toledo es retirado del programa de "Los más buscados". El entonces ministro del Interior, Carlos Basombrío, explicó que su paradero ya era conocido.

El 3 de julio, el Poder Judicial decide rechazar la apelación que presentaron los abogados defensores de Alejandro Toledo, Eliane Karp, Josef Maiman y Avi Dan On y confirma la orden de prisión preventiva por 18 meses por el Caso Ecoteva.

Confirma sobornos. El 2 de setiembre, Josef Maiman confirma que fue a través de sus empresas que Odebrecht y otras constructoras brasileñas depositaron sobornos para Alejandro Toledo.

Se rehúsa a colaborar. El 22 de setiembre, Heriberto Benítez informa que su patrocinado no intentaría acogerse a la colaboración eficaz.

El Ministerio Público presenta ante el Poder Judicial, el 28 de diciembre, el requerimiento de extradición contra el exmandatario.

AÑO 2018

​

El 6 de febrero de 2018, el juez Richard Concepción evalúa el requerimiento de extradición y solicita a la fiscalía subsanar unas observaciones.

En la Corte Suprema. El juez Richard Concepción Carhuancho envía el cuadernillo de extradición a la Sala Penal Permanente el 21 de febrero.

Extradición aprobada. El 13 de marzo, la Sala Penal Permanente realiza una audiencia en la cual se escucha a ambas partes antes de tomar una decisión sobre el cuadernillo de extradición de Alejandro Toledo.

Habló Barata. Jorge Barata dio detalles del presunto aporte de US$700.000 a la campaña de Perú Posible en el 2011, el 16 de marzo.

Lava Jato le sigue los pasos. El 4 de mayo, la Comisión Lava Jato decide incluir a Toledo en su lista de investigados. Con ello solicita el levantamiento de su secreto bancario, tributario, bursátil y de comunicaciones.

El Ministerio Público inicia una investigación preliminar contra Toledo a raíz de las declaraciones que dio en febrero Jorge Barata el 10 de junio.

La Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia declara improcedente el recurso de hábeas corpus presentado por la defensa legal de Toledo contra el juez Richard Concepción, el 20 de junio.

Rechazan recurso. El 2 de julio, la Tercera Sala Penal para Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima declara “improcedente liminar” el hábeas corpus presentado por el abogado de Alejandro Toledo contra Pedro Pablo Kuczynski.

En setiembre, Alejandro Toledo en el hotel Hilton de Washington D.C., en Estados Unidos, en compañía de dos personas.

Se suma Martín Vizcarra. El presidente Martín Vizcarra afirma que antes de que termine su gestión, el exmandatario Alejandro Toledo será extraditado desde Estados Unidos el 8 de noviembre.

AÑO 2019

Paralelo al avance de las investigaciones, en marzo 2019, Alejandro Toledo permaneció retenido por algunas horas en Estados Unidos luego de ser intervenido en estado de ebriedad.

El expresidente fue captado en las instalaciones del hotel Washington Plaza, en Estados Unidos, junto a su esposa Eliane Karp el pasado mes de junio. En Perú, el 23 de junio, el fiscal José Domingo Pérez denuncia presunta inacción de Hamilton Castro en el Caso Toledo. Un día antes, autorizan viaje de procurador Jorge Ramírez a Israel para diligencias sobre pago de sobornos.



El 25 y 26 de junio se realizaron en Tel Aviv diligencias de carácter reservado sobre el presunto pago de sobornos al expresidente Alejandro Toledo.

