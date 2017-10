Alejandro Toledo: ¿Aún se pueden acumular los casos Ecoteva y Odebrecht?

El Presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, ha venido insistiendo en que los casos Ecoteva y Odebrecht deben acumularse para facilitar la extradición del ex mandatario Alejandro Toledo. Lo hace, pese a que el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ha afirmado que la ley lo prohíbe.

La razón de esta discusión se explica porque ambos casos están estrechamente vinculados. Si Ecoteva plantea que el ex jefe de Estado compró millonarios inmuebles y levantó hipotecas para lavar dinero de origen ilícito, el segundo identifica que el dinero obtenido vino de la corrupción. Cada uno tiene reglas procesales distintas y eso, en parte, dificulta unirlos. El tema, sin embargo, aún no ha sido zanjado.

¿Otra vez?

La propuesta de acumular los casos no es nueva. Se discutió cuando la defensa de Toledo, en marzo de este año, pidió al juez Abel Concha que Ecoteva absorbiera el caso Odebrecht. No procedió porque, en junio, el abogado del ex mandatario, Roberto Su, retiró el pedido al darse cuenta, según dijo, de que eran “casos diferentes”.



Con Josef Maiman, sucedió algo similar, pero el pedido que presentó se dio en sentido opuesto. En su caso, solicitó que Odebrecht acumule Ecoteva. La razón era simple. En este último, tenía entonces una orden de prisión preventiva en su contra. El pedido de Maiman, sin embargo, fue rechazado por el juez Richard Concepción Carhuancho. Por eso, para el fiscal coordinador de Lavado de Activos, Rafael Vela, la acumulación, que hoy se discute, ya se decidió en aquél fallo, que es “cosa juzgada”.

En declaraciones a Perú21, Vela agregó otras razones por las cuales rechaza la insistencia de Duberlí Rodríguez. Reitera, como señaló el titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, que una disposición transitoria de la Ley de Crimen Organizado obliga a que los procesos iniciados con el viejo Código Procesal Penal de 1940 –como el de Ecoteva- terminen con las mismas reglas. Acumularlos, en su opinión, implicaría cambiarlas a las del nuevo código de 2004 que rigen el caso Odebrecht. Vela precisó además que el caso “Ecoteva es uno cuya investigación ya concluyó, mientras que el de Odebrecht recién inicia, lo que implicaría un perjuicio en términos de celeridad”.

Sin embargo, fuentes cercanas al despacho del juez Concha rechazaron los argumentos de Vela. Sostuvieron que los dos casos sí pueden acumularse. Primero, porque un juez puede inaplicar una ley que considere es contraria a principios constitucionales, como el de la “prohibición de doble persecución penal”, que podría vulnerarse si se mantienen dos procesos penales contra una persona por hechos iguales. Señalaron que un fiscal –como Hamilton Castro- podría solicitar la acumulación. Y sobre el fallo de Concepción Carhuancho, precisaron que, en julio, los hechos que justificaron el rechazo del juez eran otros, mientras que hoy, con las declaraciones de Maiman, sí procedería la unificación dado que existen más pruebas.

Finalmente, las fuentes señalaron que ambos casos se encuentran en etapas similares –Ecoteva en instrucción y Odebrecht en investigación preparatoria- y en ninguno existe acusación fiscal. Consideraron, por eso, que los fiscales del caso Ecoteva no deben “precipitarse a acusar”, sino que deben, antes, enfocarse en unificar los casos.

Arbitrariamente dividida

En Lima, no todos los casos penales se rigen por el Nuevo Código Procesal de 2004. Solo los de corrupción o criminalidad organizada. Y el de Ecoteva por lavado de activos se abrió con el viejo código de 1940 cuando no se sabía lo de Odebrecht. “Por desgracia nuestra, tenemos dos códigos y dos fiscales para una historia que está arbitrariamente dividida en dos”, comenta el penalista César Azabache. En su opinión, esta “absurda partición” podría resolverse si la Fiscalía y el Poder Judicial acordaran proponer una norma que permita unificar los casos a partir de la acusación de Ecoteva.



Azabache menciona un ejemplo. “Cuando Hamilton Castro comenzó, sólo tenía competencia para conocer casos de corrupción y, en teoría, los cargos de lavado tenían que ser investigados por otro fiscal, como el de Ecoteva. Una disposición de la Fiscalía de la Nación, sin embargo, amplió las competencias de Hamilton para que también pueda ver lavado y se acabó el debate”, señala. En su opinión, algo así permitiría que todo el caso Toledo se vea en un solo proceso bajo el nuevo código de 2004.

La estrategia de no acumular los dos procesos afecta el proceso de extradición, según Duberlí Rodríguez, pues Toledo puede alegar que es un perseguido político por tener dos causas en su contra por los mismos hechos, y Estados Unidos podría rechazar la extradición. El abogado César Nakazaki considera, sin embargo, que la demanda de extradición puede incluir ambos casos sin ser acumulados y Estados Unidos elegirá con cuál autorizar el procesamiento en Perú, como sucedió con Fujimori en Chile.

El tema es que, ¿qué pasará cuando el ex mandatario sea juzgado en sede nacional? Según Azabache, debe evitarse que existan antes “dos acusaciones y dos juicios en paralelo” por un caso que no se explica sin el otro. Para Nakazaki, lo ideal es que los dos casos estén juntos, “pero procesalmente, requeriría una cirugía jurídica muy compleja”.