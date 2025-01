Alejandro Soto se lava las manos en caso Andrea Vidal: "Asistiré" a la comisión de Fiscalización

"Estoy dispuesto a asistir a la Comisión de Fiscalización cuando me citen", señaló a Perú21, vía WhatsApp, el expresidente del Congreso, Alejandro Soto. Esto, tras indicar que lo que hará será, en cristiano, lavarse las manos en dicha comisión.

¿Por qué? Porque adelantó que no contrató al exjefe de Asesoría Legal del Parlamento, Jorge Torres Saravia, ni conoció a Andrea Vidal, la extrabajadora del Congreso que murió acribillada con 70 disparos, quienes son los principales protagonistas del caso de presunta explotación sexual que investiga el Ministerio Público y la Comisión de Fiscalización del Congreso.

"Estoy dispuesto a asistir a todas las citaciones que haga el Ministerio Público y las comisiones especiales.No tengo ningún problema. Lo que sí tengo que dejar en claro que durante mi gestión que ha concluido el 27 de julio de 2024no ha existido ningún problema. Que seis meses después ocurran hechos como la muerte de una extrabajadora no me vincula. No tengo responsabilidad. No soy el que ha contratado a Torres Saravia", señaló a este medio.

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, anunció el marets pasado que el titular del Parlamento, Eduardo Salhuana, y el antecesor en este puesto, Alejandro Soto, serán citados para declarar por la red de prostitución que se habría tejido en este poder del Estado.

La citación sería entre el 8 y 9 de este mes.

Salhuana no asistirá en caso lo citen porque en esa fecha estará en un viaje a China.

Según Soto, aún no ha recibido la citación de la Comisión de Fiscalización.

Como se recuerda, Torres Saravia ocupó el puesto de jefe de la Oficina de Asesoría Legal del Congreso en setiembre de 2023, en la gestión de Alejandro Soto como presidente.

El oficial mayor, Giovanni Forno, dijo en la Comisión de Fiscalización que no recordaba quién le dio el currículum vitae de Torres Saravia, debido a que fue él quien habría ordenado su contratación.

