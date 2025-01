Alejandro Soto niega crisis en APP por viaje de Salhuana

El congresista de Alianza Para el Congreso (APP) y expresidente del Congreso, Alejandro Soto, negó este lunes que exista una crisis en su partido, luego de que cuestionara la decisión del titular del Parlamento, Eduardo Salhuana, de viajar a China.

"Expresé mi desacuerdo con ese viaje dadas las circunstancias que se viven en el Congreso de la República", señaló en RPP.

No obstante, consideró que Salhuana ha "enmendado la información" al anunciar que reducirá el tiempo de su viaje al país asiático. En esa línea, enfatizó en que no existe "crisis" al interior de APP.

"Crisis no existe, lo que existe es una opinión de mi parte. Particularmente, habiendo sido presidente del Congreso, he recibido múltiples invitaciones con todo pagado, pero jamás he aceptado porque consideré que era prioritario atender las necesidades del Parlamento", aseguró.

El legislador también mostró en contra de una posible censura a Salhuana por su viaje a China. "No comparto esa opinión, en el sentido de que el motivo de un viaje pueda ser causal de una censura".

Contratación de Torres Saravia

Alejandro Soto negó que el Oficial Mayor del Congreso, Giovanni Forno, lo haya buscado proteger en el marco de las investigaciones de la presunta red de prostitución que habría funcionado en el Legislativo.

El expresidente del Congreso aseguró que no influyó en la contratación de Jorge Torres Saravia y señaló que la Mesa Directiva delegó al Oficial Mayor facultades para la contratación de todo el personal del Legislativo.

"Alguien le ha tenido que entregar el currículum [de Torres Saravia], pero no soy yo", dijo.

Asimismo, indicó que recién conoció a Torres Saravia en el Parlamento.

