El presidente del Congreso, Alejandro Soto, aseguró que la investigación en su contra por presunto delito de estafa y falsedad genérica fue archivada el 2019 por un juzgado de Cusco, pero que fue vista en el 2023, pues otras personas continúan siendo investigadas.

“Se llevó a cabo un proceso penal, por un supuesto delito de fraude y estafa, pero este caso es del 2019. El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria del Cusco, respecto de Alejandro Soto ha declarado prescrita la acción y fundado el sobreseimiento”, señaló el legislador de Alianza Para el Progreso, en entrevista a canal N.

Soto negó haberse beneficiado con la aprobación de la polémica ley 31751 que redujo el plazo de prescripción de los procesos penales, el cual apoyó con su voto en el Congreso, señalando que fue Flavio Cruz y no él quien impulsó el proyecto. Sin embargo, fue el apepista como vocero de su bancada quien firmó en marzo pasado para ponerla en debate en el Pleno del Congreso. Esta nueva norma lo acaba de salvar de un pedido fiscal de prisión de más de ocho años por estos casos.

El elegido presidente del Legislativo reiteró que no tiene antecedentes penales ni judiciales y fue en esa condición que presentó su candidatura a la Mesa Directiva. Adelantó que apenas se instale la Comisión de Ética se presentará para dar sus descargos sobre este caso y acerca de la contratación de la hermana de la madre de su hijo, la que sostiene se hizo de manera regular y cuando no tenía ningún vínculo con ella. “No voy a ventilar mi vida privada. En ese caso tampoco tengo impedimento de haber contratado a la hermana de quien hoy es la madre de mi hijo, en su momento no era mi cuñada, no tenía ninguna vinculación conmigo”, explicó.