Luego de más de un mes de estar prófugo y sin ninguna orden de captura, el empresario Alejandro Sánchez Sánchez, amigo del presidente Pedro Castillo, ya figura con requisitoria en los registros de la Policía Nacional.

Los 30 meses de prisión preventiva dictados el pasado miércoles por el juez Víctor Zúñiga comprenden la ubicación y captura del propietario de la casa del pasaje Sarratea, localizada en Breña.

Sin embargo, el nombre de Sánchez aún no ha sido colocado por el Ministerio del Interior en la lista de los más buscados. La activación de este mecanismo es una herramienta importante para las autoridades, ya que permite tener información exacta sobre su paradero.

El dueño de la empresa Aldalab, sindicado de ser financista de la organización criminal que encabezaría Castillo, participó a través de videollamada de la audiencia en la que se definió su detención. Se encontraba en una habitación, usaba polo celeste y un gorro.

“Decidí no entregarme a la Fiscalía porque no he cometido delito, es natural autoprotegernos (...) estoy obligado a permanecer escondido por esta persecución sin causa ni razón”, expresó esta semana.

A Sanchez se le investiga por integrar el denominado ‘buró político’, un grupo de personas cercano al mandatario que de forma subrepticia decidía, presuntamente, la contratación de personal en distintos sectores del Estado y se repartía obras públicas desde el Ministerio de Vivienda.

Según el equipo especial de la Fiscalía, ese entorno lo integraba además el exministro Geiner Alvarado; el exjefe del Gabinete de Asesores de Vivienda, Salatiel Marrufo; el empresario Abel Cabrera; y alcalde de Anguía, José Nenil Medina. Estos tres últimos cumplen prisión preventiva. Sánchez, Marrufo y Cabrera fueron aportantes a la campaña presidencial.

Tenga en cuenta

-El juez Víctor Zúñiga advirtió que Alejandro Sánchez tenía influencia en las decisiones del presidente Pedro Castillo y que actuaba de forma secreta para cumplir sus cometidos.

-Según la Fiscalía, Sánchez buscaba obras como retribución a los aportes que hizo a la campaña presidencial de Castillo.