El juez Víctor Zúñiga dictó hoy 30 meses de prisión preventiva contra el prófugo empresario Alejandro Sánchez, sindicado de integrar la organización criminal encabezada por el presidente Pedro Castillo que se reparte obras y puestos públicos.

Zúñiga acogió en parte el pedido del equipo especial que lidera la fiscal Marita Barreto, que había solicitado 36 meses de detención, y ordenó similar medida que recayó sobre el resto del denominado Gabinete en la Sombra, que integran el empresario Abel Cabrera y el exasesor del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo.

El magistrado advirtió que se han corroborado acontecimientos en los que intervino Sánchez Sánchez, a quien se le imputa ser el financista de la campaña de Castillo en 2021.

Por ejemplo, indicó que se ha constatado que el investigado fue mediador del empresario minero Ulises Solís para conseguirle una entrevista con Castillo solo dos días después de prometerle ese encuentro, el 16 de setiembre del 2021.

Además, recordó que la exviceministra de Vivienda, Elizabeth Añaños, reveló que en 2021 fue llevada a un departamento en Surquillo para una reunión secreta donde se encontraba el empresario junto a otras personas cercanas al mandatario que estaban interesados en obras del sector.

En ese sentido, el juez recalcó que Sánchez actúa de forma subrepticia para cumplir con sus cometidos.

El magistrado indicó, asimismo, que existe peligro de fuga debido a que el dueño de la casa de Sarratea no fue hallado en ninguna de sus viviendas cuando se le dictó detención preliminar, en octubre pasado, y porque se mantiene como no habido.

Habla desde la clandestinidad

Al finalizar los alegatos, Alejandro Sánchez participó vía videoconferencia. Se encontraba en una habitación, usaba polo celeste, un gorro, y a sus espaldas se podía ver una ventana que dejaba ver algunos árboles.

Durante su intervención, justificó su fuga. “Decidí no entregarme a la Fiscalía porque no he cometido delito, es natural autoprotegernos (...) estoy obligado a permanecer escondido por esta persecución sin causa ni razón”, expresó.

Asimismo, dijo que los colaboradores eficaces que lo señalan de haber intercedido en la contratación de personal no muestran pruebas.

“Cuando hice los aportes al partido dicen que son de origen desconocido; es lícito hacer aportes a partidos, hasta 400 mil soles si no me equivoco, nunca estuve involucrado en actos de corrupción, he tenido una vida digna, niego las acusaciones en mi contra”, declaró.