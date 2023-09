Confesará todo lo que sabe, aunque no quiere asumir los delitos que se le imputan. Tomás Gálvez, abogado de Alejandro Sánchez Sánchez, el financista del expresidente golpista Pedro Castillo y que actualmente está detenido en una cárcel de Texas, Estados Unidos, dijo a Perú21 que su defendido buscará ser testigo protegido de la Fiscalía en otros casos en los que es investigado el expresidente, para contar todo lo que sabe sobre los hechos que conoce y “tener un mejor tratamiento” en su proceso.

Gálvez señaló a este medio que Sánchez no puede ser colaborador eficaz en la investigación que le sigue la Fiscalía, en el caso ‘gabinete en la sombra’, porque, aseguró, “no es culpable de nada”, pese a que estuvo prófugo desde hace más de un año. Añadió que lo que buscará es que su defendido sea testigo protegido en otras carpetas que involucran a Castillo a cambio de la entrega de información del entorno del exmandatario.

“Declararía como testigo en hechos en que no ha participado, pero que conoce; y tiene información, pero no es de ‘gabinete en la sombra’ sino de otros hechos… Tiene información que no la tengo al detalle (en este momento); eso sería para su testimonial, y que tenga un mejor tratamiento”, dijo Gálvez, quien recordó que hace cuatro meses ofreció que Sánchez sea testigo protegido, pero la Fiscalía no le aceptó.

Gálvez: "Alejandro Sánchez tiene información de Castillo que puede aportar como testigo protegido"

Escucha aquí a Tomás Gálvez, abogado de Alejandro Sánchez Sánchez.

La información que posee el dueño de la casa de Sarratea, y que piensa proporcionar al Ministerio Público —añadió el letrado— “es de otras personas que se hacen inocentes y están libres, o han declarado solo el 10 por ciento de lo que han hecho”. “Lo haría contra esa gente que debería estar presa, y (la Fiscalía) la tiene como colaborador eficaz”, explicó.

“Él (Sánchez) evaluará qué es lo que va a declarar, pero no hay ningún inconveniente para que dé la información que sabe, como testigo, obviamente”, insistió, y dijo que volverá a pedir a la Fiscalía que obtenga esa condición jurídica una vez que su defendido sea expulsado a Perú.

Como se recuerda, el último viernes se confirmó la detención de Sánchez en una cárcel de Texas, Estados Unidos, por haber sido descubierto cruzando la frontera de forma ilegal hacia Estados Unidos.

La Cancillería informó que, inmediatamente, inició el proceso de su expulsión al Perú porque es lo que corresponden en estos casos.

Sobre la posibilidad de que el financista y socio de Castillo en el reparto de obras pueda ser testigo protegido, el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado explicó a Perú21 que primero tendría que acogerse a ser colaborador eficaz en el caso ‘gabinete en la sombra’ y aceptar su culpabilidad. Después, podría negociar esa figura legal con la Fiscalía (ver entrevista en la página 3).

Gálvez, sin embargo, rechazó esa opción, pues insistió en que “es inocente”. La Fiscalía no piensa lo mismo y le imputa tres delitos: organización criminal (de 15 a 20 años de cárcel), colusión agravada y tráfico de influencias.

¿PLAN DE PERSECUCIÓN?

Maldonado también alertó a este medio que la defensa del dueño de la casa de Sarratea pueda presentar, a través de un abogado en Estados Unidos, una denuncia por persecución política en el Perú con el objetivo de empantanar y alargar el proceso de expulsión.

Consultado si es que esa estrategia legal está en sus planes, Gálvez lo negó porque, indicó, para él no existe persecución política, aunque no descartó que la familia del comerciante chotano lo pueda realizar.

“¿No piensa presentar una denuncia en Estados Unidos por persecución política contra su defendido?”, le preguntamos. “No, salvo que la familia contrate otro abogado, que no creo, ¿no?… Es que yo no puedo mentir”, contestó.

Según Gálvez, su defendido fue detenido porque estaba cruzando ilegalmente la frontera rumbo a Estados Unidos de forma ilegal. Lo sorprendente es que Gálvez dio una señal de alerta a las autoridades peruanas. Para el abogado, en caso de que EE.UU. expulse a Sánchez a México y no a Perú, “quedará libre” porque no tiene orden de captura internacional.

SABÍA QUE

-‘Gabinete en la sombra’ fue un selecto grupo de 20 personas que Castillo escuchaba por encima de sus ministros.

-La primera fase del caso comienza con el financiamiento de Sánchez, a través de la entrega a Castillo de su casa del pasaje Sarratea, en Breña.

-500 mil soles recibió Sánchez de la empresa de un chotano que ganó 3.2 millones de soles en contratos en el gobierno de Castillo.

