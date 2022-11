El Poder Judicial programó para el viernes 11 de noviembre la audiencia de asistencia obligatoria en la cual se evaluará el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el propietario de la casa de Sarratea en Breña, Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, quien permanece prófugo de la justicia.

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria programó la audiencia presencial este 3 de noviembre, luego que la fiscalía precisara que solicitó esta restricción contra el investigado prófugo el 21 de octubre último.

“La audiencia se iniciará a las 08:30 horas en la sede de la Corte Superior Nacional en la Av. Tacna. Es de carácter inaplazable y la concurrencia de las partes es obligatoria”, informó el Poder Judicial a través de redes sociales.

Se notificó a los abogados defensores del imputado, adjuntándose el requerimiento fiscal, para su concurrencia presencial obligatoria, bajo apercibimiento de ser subrogado (sustituido) por defensor público.

Los abogados de Sánchez Sánchez y el Ministerio Público ya fueron notificados con el requerimiento fiscal de presencia obligatoria, bajo apercibimiento de que si no se presenta un abogado del prófugo, será sustituido por un defensor público.

El Ministerio Público había detallado que pidió prisión preventiva contra Alejandro Sánchez Sánchez el 21 de octubre, y que era competencia del juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria determinar la fecha para evaluar este caso.

Los otros tres procesados contra quienes el equipo especial Contra la Corrupción en el Poder pidió prisión preventiva recibieron 30 meses de prisión preventiva. Se trata de Salatiel Marrufo (exasesor del sector Vivienda); Biberto Castillo y Abel Cabrera, quienes son investigados por el presunto delito de organización criminal y otros en el caso denominado ‘Gabinete en las sombras’.

Alejandro Sánchez no se entregará

A través de redes sociales y desde la clandestinidad, el dueño de la casa de Sarratea descartó que se vaya a poner en manos de las autoridades a pesar de la orden de detención preliminar en su contra.

“No he cometido ningún delito, y no tengo nada que decir para ser colaborador eficaz (...) si hubiese cometido algún delito primero le pediría perdón a Dios, a mi familia y a todo mi país; seguidamente me entregaría a la justicia sin necesidad que me busquen, pero como no soy culpable de nada, no lo haré”, se lee en su publicación de Facebook.

“Si el Ministerio Público dice lo contrario les doy dos opciones para presentarme: 1. Que me muestren una prueba contundente o elemento de convicción respetando la ética profesional no en base a dichos y chismes de delincuentes que quieren salvarse de la cárcel. 2. Que traigan a (César) Hinostroza y (Alejandro) Toledo”, agregó.

