El Congreso de la República programó para esta tarde el debate y votación del informe final elaborado por la Comisión de Justicia que recomienda la destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por haber incurrido en falta grave.

Sin embargo, el día de ayer la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima emitió una resolución concediendo una medida cautelar a la JNJ y ordenando la suspensión del proceso. Al respecto, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi indicó que, tras la resolución, el Congreso ya no puede votar el informe.

“Hay que decir, primero que nada, que las resoluciones judiciales nos pueden gustar o no, pero hay que respetarlas. Por lo tanto, la decisión del Poder Judicial debe respetarse y cumplirse. Siendo así, no podría votarse hoy en la tarde el informe que propone la destitución de los miembros de la JNJ”, mencionó en declaraciones para Perú21TV.

En esa línea, Rospigliosi señaló que lo que corresponde es que “el procurador del Congreso apele esta medida cautelar, y será la Corte Suprema la que resolverá esto”.

“Yo creo que la Corte Suprema va a dejar sin efecto la medida cautelar en los próximos meses, porque es una decisión equivocada de estos jueces superiores, que desconocen y desacatan la sentencia del TC que establece que los jueces no pueden interferir en las decisiones del Congreso. Sin embargo, en tanto y en cuanto esto no suceda, hay que cumplir la decisión del Poder Judicial”, detalló.

De acuerdo a Rospigliosi, sí existen indicios razonables de que los miembros de la JNJ han incurrido en falta grave.

“Primero, si la Constitución establece que para ser miembro de la JNJ hay que ser menor de 75 años y tenemos a una integrante que es mayor, no le corresponde estar en el cargo. Lo dice la Constitución claramente y decir lo contrario es querer tapar el sol con un dedo. Y es una falta grave. Otro hecho concreto es que la JNJ no puede violar la neutralidad y salir a defender a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, diciendo que el Congreso no debió destituirla. Es una intromisión. No le corresponde a la JNJ comportarse como una ONG, sino como una institución neutral e imparcial”, explicó.

