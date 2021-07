No solo en la lista de transferencia del Ministerio de Defensa hay personajes cuestionables designados por Perú Libre y Vladimir Cerrón. Alejandro Oviedo Echevarría es uno de los nombres que resalta en el equipo que tomará las riendas del Ministerio del Interior.

MIRA: Perú Libre encarga transferencia del Mindef a Wilson Barrantes, activista por el Movadef

El general en retiro de la Policía Nacional, durante el 2019 y 2020, fue jefe de la VI Macro Región Policial - Junín. Durante su gestión, se realizó la poco convencional detención de Vladimir Cerrón que había estado prófugo por 16 días.

Tras habérsele dictado en primera instancia una sentencia de 4 años y 8 meses de prisión efectiva por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento de su cargo como exgobernador regional de Junín, Cerrón se mantenía en la clandestinidad hasta que se apersonó a la a la sede de la Corte Superior de Junín, a donde había acudido a firmar documentos.

Según declaró Oviedo en su momento, Cerrón se entregó voluntariamente a las autoridades y con previa coordinación.

Sin embargo, pese a que estaba sentenciado y contaba con una orden judicial, el exgobernador no fue enmarrocado ni se le colocó el chaleco antibalas durante la intervención y su traslado al penal de Huamancaca Chico.

Fuentes de Inteligencia de la PNP señalaron a Perú21 que toda persona custodiada cuando es puesta a disposición de la justicia debe ser asegurada con los mecanismos correspondientes del protocolo de seguridad. “No es algo negociable o que está al libre albedrío de la Policía. No es que, porque uno se entrega, se debe dejar usar estas medidas. No debe dejar de hacerse porque se trata de alguien en especial”, manifestó el experto en seguridad consultado.

Además de estos privilegios que se le dieron a Cerrón durante su detención en 2019, Oviedo también destaca por ser uno de los exgenerales incluidos en el Informe de Control 083-2020 de la Contraloría, donde se revela la irregular compra de mascarillas por S/124 mil para los efectivos policiales de la región Junín.

OTRO ASESOR DE ZORAIDA

Otro integrante de la lista de transferencias del Mininter es Noam López Villanes, actual asesor de la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, y quien figura como responsable del equipo.

En diálogo con este diario, López confirmó que fue invitado, pero que pidió no se le incluyera luego de la filtración de la lista. “Informé que no podré estar en la comisión. No estoy buscando trabajo con el nuevo gobierno”, dijo.

Como se recuerda, otra asesora de Ávalos también fue incluida en la lista de transferencia de la PCM: Lenka Zajec, quien señaló que su nombre fue colocado sin consulta previa y que ha pedido se corrija.

TENGA EN CUENTA:

-Alejandro Oviedo fue uno de los generales PNP que pasaron al retiro al inicio del mandato de Sagasti.

-Solicitó su reincorporación ante la Corte de Justicia de Junín y su pedido fue infundado. En enero, junto a los generales cesados, presentó una acción de amparo, la cual fue admitida y ahora está a la espera de una resolución.

-Perú21 intentó ponerse en contacto con Oviedo, pero no hubo respuesta.

VIDEO RECOMENDADO:

TE PUEDE INTERESAR:

-Vladimir Cerrón, dueño de Perú Libre, le declaró la guerra al nuevo Congreso

-(Entrevista) Gladys Echaíz: “No vamos a permitir avasallamientos del Ejecutivo”

-Perú Libre encarga transferencia del Mindef a Wilson Barrantes, activista por el Movadef

-¿Por qué Pedro Castillo participará de juramentación simbólica en la Pampa de Ayacucho?

-José Enrique Jerí: Esta no es una lista que está presidiendo el gobierno, es una lista de coalición

-César Astudillo deja el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas