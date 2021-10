El vocero alterno de Renovación Popular, Alejandro Muñante, señaló que el Gobierno no ha abandonado la idea de impulsar una Asamblea Constituyente para el cambio constitucional. Indicó que la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, abordó el tema “entre líneas” durante su discurso para pedir el voto de confianza del día de ayer.

“La Asamblea Constituyente está ahí, lo han puesto entre líneas, en la parte introductoria [de discurso] habla de un nuevo pacto social, que es la Asamblea, solo que lo dicen con otras palabras, no han abandonado la idea de una Asamblea, no han profundizado en la reactivación económica porque la Asamblea Constituyente es incompatible con la reactivación económica”, refirió a RPP.

“Primero dicen que la Asamblea Constituyente no es prioridad, pero otro ministro dice otra cosa. Yo creo que hay una contradicción, hay una intención de agudizar las contradicciones”, agregó.

En esa línea, criticó que no se haya abordado la gestión contra el narcotráfico y el terrorismo, así como la permanencia de los ministros del Interior, Luis Barranzuela, y de Educación, Carlos Gallardo.

“Nosotros somos consientes de que este es un Gobierno de izquierda, no puedo cuestionar a ministros como [Aníbal] Torres o [Pedro] Francke, lo que pedimos es el cambio del ministro del Interior y Educación si los cambian no habría tropiezos para dar la confianza, pero si no lo hace seria difícil dar la confianza”, refirió.

El día de ayer, la titular de la PCM, Mirtha Vásquez, expuso la política general de Gobierno ante el Congreso y pidió el voto de confianza. El debate en el pleno fue suspendido hasta el 4 de noviembre debido al sensible fallecimiento del congresista oficialista Fernando Herrera.

