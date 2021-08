El vocero alterno de Renovación Popular, Alejandro Muñante, presentó un proyecto de ley que busca evitar que magistrados del Tribunal Constitucional (TC) permanezcan indefinidamente en el cargo. Para ello, ha planteado la modificación de dos artículos de la Ley Orgánica del TC.

Muñante explicó a Perú21 que la norma busca hacer cumplir lo dispuesto en el artículo 201 de la Constitución que establece que el mandato de magistrados del TC es por cinco años “no más. Hoy sabemos que existen con 7 años en el cargo. L os convierte, a mi juicio, en un mandato inconstitucional. Esta disposición busca que se aplique a magistrados el respeto al principio de aplicación suprema de la Constitución y no haya estas extensiones”.

Si la norma fuera aprobada, ¿no cree que con la salida de magistrados del TC podría haber un problema de pesos y contrapesos en votos si no se elege a sus reemplazos?

Dentro del proyecto también estamos modificando el artículo 10 de la Ley orgánica para que con una anticipación de 12 meses el TC solicite al Congreso de que inicie el proceso de nombramiento. Pero si bien es cierto ya hay magistrados con periodo caduco, es superimportante que, a la par, con este proyecto también se avance con la designación de nuevos magistrados. La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) ha solicitado con una moción que se comience la designación de magistrados que ha quedado rezagada por intereses subalternos para que el TC no se renueve. Este proyecto va a en paralelo con el proceso de selección.

Retomo la pregunta. En el Congreso anterior, no se llegó al consenso para elegir a magistrados del TC. ¿Cómo funcionaría la norma que propone si ocurriera lo mismo?

Esta ley tiene una función de concientización de congresistas. Porque si no hay algo que le persuada a llegar a una concertación, los magistrados podrían irse a 5 años más. La idea es corregir esto. Y si la ley se aprueba, nos va a requerir este consenso para que no hay un TC sin consenso y sin quorum. Tenemos que ponernos de acuerdo para que exista un nuevo TC. No podríamos darnos el lujo de que los 5 años se sigan quedando los magistrados.

El TC cuenta con seis magistrados (de los 7) con el mandato vencido (GEC).

Pero podría volver a ocurrir que el Congreso no vuelva a elegir a magistrados...

En todo caso sería una responsabilidad del Congreso. Lo que tenemos que hacer es respetar la Constitución que señala que el mandato de magistrados es de 5 años. Hay que hacer respetar la ley, a la concientización de que no podemos entramparnos en estas conversaciones elegir a estos nuevos magistrados para que no haya esta falta de quorum en un tribunal tan importante. Se necesitan ajustes. Ciertos cambios. Lo que hace el proyecto es tapar esa falencia que existe. El artículo 10 que se pretende modificar permite que se den estos incentivos para impedir la renovación y ya lo estamos viendo. Hemos visto que se entrampó la elección con una acción de amparo y ahora el promotor es ministro de Defensa. Existen estos favores políticos y tenemos que impedirlo.

Aun así, podría darse la situación de que algunos cargos en el TC queden vacíos.

Lo que hace (el proyecto) es motivar a que los congresistas revisen oportunamente la renovación de cuadros a través de un proceso de selección adecuado y oportuno. Esta elección se ha venido relegando y en este momento, este Congreso, iniciando sus funciones, priorice la nueva designación de magistrados del TC. Creo que hoy es importante dentro de otras agendas que el país lo reactive. Tiene un procedimiento, tiene una comisión especial.

¿A propósito del proceso, cuál es la posición de Renovación Popular sobre la elección de magistrados del TC?

Todavía no puedo darle una respuesta en cuanto a la postura de la bancada. Yo creo que a título personal se debe hacer lo que represente menor tiempo posible. O sea, aquello que impida que sigan empleando horas hombre, recursos y reactivar algo que se pueda retomar. Porque la designación y la elección de que han quedado pendientes pasaron por los procedimientos establecidos. Pero si los acuerdos del pleno es que se reactive de nuevo, vamos a apoyar eso. Pero que se tome en cuenta los plazos y no haya dilaciones para que el TC goce de legitimidad.

Usted señala que se debería reactivar el proceso tal como está. ¿Ello teniendo en cuenta que en el Congreso anterior se descartaron a los postulantes con mayor puntaje?

Mi opinión se basa en el tema de la celeridad, de no agotar los recursos destinados para eso. Sé que el Carlos Hakansson es el que tuvo más puntaje y un profesional intachable. Pero creo que si decide (por el Congreso) reactivarla, aprobaría la moción, con tal de que tengamos un nuevo TC y nuevos magistrados.

¿El proceso de elección de magistrados se ha discutido en Junta de Portavoces?

No, se han dado cuenta de las mociones en el Consejo Directivo para que sean vistos en el próximo Pleno.

¿Y qué de las comisiones de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se han tratado también?

No, no se han tratado.

¿Renovación Popular está interesado en presidir esta comisión?

Tenemos las personas idóneas para presidirlas, pero no dependerá de nosotros sino del apoyo de las demás bancadas.

¿Cuándo se verán la activación de estas comisiones?

No está en agenda aún, pero probablemente la próxima semana lo estaremos viendo.

Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular (GEC).

Estos días, se han anunciado salidas de Renovación Popular y la congresista Norma Yarrow ha denunciado hostigamientos del vocero Jorge Montoya. ¿Cuál es la situación de la bancada?

Es una banda fortalecida, que trabaja en conjunto, que priorizará la agenda país. Nos mantenemos firmes. Si revisa las mociones presentadas, tienen las firmas de los nueve congresistas.

¿Respaldan al vocero Jorge Montoya?

Ya hubo un pronunciamiento ayer. Rechazamos esas afirmaciones (sobre Montoya). Noo hubo hostigamiento. Lo que hemos declarado los nueve congresistas es que respaldamos al congresista Jorge Montoya y rechazamos las acusaciones.

Ayer se concertó la presidencia de las comisiones, empero, Perú Libre critica lo alcanzado por votos y señala que se viene preparando un golpe parlamentario. ¿Qué nos puede comentar sobre ello?=

Se ha visto que Perú libre no se acostumbra a los juegos democráticos. La democracia le es ajena en ciertos puntos. Ayer que se ha dado ha sido un acuerdo de seis voceros, seis bancadas que hicieron llegar una propuesta a la mesa. Esta propuesta fue votada y fue aprobada mayoritariamente, los colegas de Perú Libre presentaron sus propuestas y no fueron respaldadas por voceros. Acá no hubo ninguna dictadura parlamentaria, sino la deisión por votos.

Expresidente de Bolivia, Evo Morales.

¿Qué opina sobre la visita de Evo Morales al Perú? El expresidente de Bolivia sostiene que no es asesor de Pedro Castillo.

A los comunistas no le creo nada.

¿Cuál cree que ha sido el motivo de su visita en Perú entonces?

(Debe venir) para estar de fiscalizador del plan plurinacional que quieren implementar en América Latina. Lo dijo Evo en su viaje anterior a Perú, que lo plurinacional es incompatible en cl capitalismo. Quiere que sea un estado estatista, un estado que controle la economía.

