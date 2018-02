Alejandro Falla: “No es necesaria una ley que regule las fusiones” [ENTREVISTA]

El abogado especialista en temas de Regulación y Libre Competencia Alejandro Falla advirtió que una norma de control de fusiones no es necesaria en el país. Dijo que el Estado debe preocuparse, más bien, en reducir las barreras de acceso a los mercados.

¿La compra de Quicorp por Inretail es un monopolio?

-No conozco los datos en particular, ni la operación. Pero el ya tener participación elevada o ser el único en el mercado te da una señal de que tienes una posición que te permite ciertas conductas que no tendrías si estás en competencia. En el caso de Inkafarma, creo que no se están tomando en cuenta las farmacias independientes, ni los supermercados que también tienen farmacias dentro de los establecimientos. Las clínicas también expenden fármacos que aparentemente son más caros. Son variables que deben analizarse para ver si es que existe o no monopolio.

¿Tener monopolio da poder de mercado?

-No necesariamente. Podrías tener 100% de participación en el mercado y decidir restringir la producción o subir los precios. Pero si tienes barreras de acceso bajas, lo que vas a generar es que vengan otros (competencia) y te van a obligar a bajar los precios.

¿Es un prejuicio pensar que ‘el grande es malo’?

-Totalmente. Puedes llegar a una situación de poder de mercado, vía un proceso de concentración o un proceso de crecimiento propio (sin fusionarte, invirtiendo, engriendo a tus clientes). La regulación no sanciona los monopolios, sino el abuso de posición de dominio.

¿Qué acciones debería tomar el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi) si los precios de los fármacos suben, a pesar de que el vicepresidente de Inretail

dijo que eso no sucederá?

-Ninguna. Las empresas son libres de establecer la política de precios que consideren más idónea. Indecopi no es un organismo que regule precios, porque los precios son libres. Lo que puede hacer Indecopi es sancionar a empresas que hacen que pequeñas empresas no puedan crecer porque las primeras realizan conductas para mantener a estas últimas fuera del mercado, que es lo que pasó cuando vino Ambev al Perú (caso Backus, en que cervecería obstaculizó ingreso a otro competidor). Pero no puede cuestionar directamente los precios que se establezcan en el mercado.

¿Es necesaria la regulación de fusiones y adquisiciones?

-No es necesaria ni conveniente por tres razones. La primera es por el instrumento mismo; es decir, el control de fusiones plantea preguntarse qué sucederá en el futuro si la operación se concreta. Predecir tiene un alto margen de error. Además, es poco asertivo, porque para coger a los ‘malos’ fuerza a muchos a pasar por un proceso que es muy costoso. En Brasil, EE.UU., Argentina y Chile, del 100% de casos que son evaluados (antes de una fusión), el 95% son aprobados porque no representan riesgo.

¿Tenemos la institucionalidad suficiente para tener un control previo de fusiones empresariales?

-Esa es la segunda razón. Yo creo que no. Por ejemplo, en Chile, el Tribunal de Defensa de la Competencia es designado a través de un proceso que administra el Banco Central de la Reserva, cuatro de los seis miembros son designados a través de ese procedimiento, que es imparcial. Los miembros del tribunal son a tiempo completo. Sus fallos son revisables por la Corte Suprema de Justicia, que resuelve los casos en un año y medio aproximadamente. Estamos bien lejos de ese modelo institucional.

¿Las empresas locales se verían afectadas frente a una regulación de este tipo?

-Serían las directamente afectadas, a diferencia de las transnacionales. Este tipo de mecanismos significa una traba burocrática al crecimiento de las empresas locales. Y dado el momento que tenemos, no conviene como país establecer ese tipo de limitaciones. Los únicos que se verán beneficiados son los de afuera porque tienen tamaños y economías más grandes. Como país, ¿nos interesa ese impacto? Lo pensaría dos veces. Por eso, esta es la tercera razón por la que no conviene tener ese tipo de regulación.

¿Y mientras tanto qué hacemos con las situaciones que se presentan cuando las grandes empresas realizan estas operaciones de fusiones y adquisiciones?

-Tenemos un garrote que podemos aplicar, y que Indecopi ha aplicado en el pasado a empresas por conductas de posición de dominio, para disciplinarlos. Lo otro que se debe hacer es que el propio Estado no genere barreras burocráticas. Lo que opinan los otros competidores, y ha sido publicado en el diario El Comercio, es que no se quejan de la fusión, sino que el cuestionamiento es hacia todos los controles burocráticos que les ponen la municipalidad y ministerios que, desde el punto de vista de ese empresario, son absurdos.

¿Qué opina del proyecto de ley del congresista aprista Jorge del Castillo?

-No debe ser aprobado como producto de una calentura; si queremos entrar a la OCDE, hay que regular mejor, hacer el análisis costo-beneficio, solucionar problemas y no crear otros. Las cervezas se concentraron en el año 2000 (Backus), ¿qué pasó luego? Entró Ambev, AJE, empezaron, hicieron su pelea, lo disciplinaron (a Backus) en cuanto a los precios, ¿qué paso al final? Siguió habiendo competencia y la historia te dice que el chiquito terminó comprándose al grandote. Eso no ha generado un problema en el mercado y están creciendo las cervezas artesanales.

¿SABÍA QUÉ?

-Alejandro Falla fue presidente de la Comisión de Supervisión de la Publicidad y Represión de la Competencia Desleal y miembro de la Comisión de Libre Competencia del Indecopi (1993-2001).

-A nivel académico, cuenta con una Maestría en Regulación por el London School of Economics and Political Sciences, Reino Unido, y es graduado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

-Cuenta con experiencia en las áreas de Derecho de la Competencia, Regulación Económica, Arbitraje, etc.