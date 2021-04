Alejandro Cavero es periodista y abogado y aspira acceder a una curul en el Congreso de la República con el Nº 14 de Avanza País, que postula al economista Hernando de Soto a la Presidencia de la República.

¿Implementar el voto voluntario desalentaría la participación de la ciudadanía?

Siempre me dicen que si menos gente vota, eso le quitará legitimidad a la democracia peruana. ¿Acaso hoy en el Perú, con voto obligatorio y todos votando cada cinco años, tenemos una democracia legítima? Creo que no. Lo que realmente importa no es si la gente acude a votar coaccionada bajo pena de multa por el Estado, sino si acude a votar porque comparte un programa e ideas. Además, el partido político tiene el incentivo de organizarse y comunicar mejor sus ideas para convencer al ciudadano de que vaya a votar por él.

Alejandro Cavero candidato al Congreso por Avanza País

¿Otra reforma sería la renovación por mitades del Parlamento?

Con la no reelección de los parlamentarios, ellos no tienen actualmente ningún incentivo para rendirle cuentas a la gente. Que sea la gente la que decida renovar a sus parlamentarios cada dos años y medio; eso generará incentivos para que los parlamentarios estén más conectados con el sentir ciudadano y respondan a la demanda de la población, que es lo que estamos todos buscando.

¿Cuál es su opinión sobre la decisión que tomó el Parlamento de eliminar la reelección congresal?

Creo que la no reelección ha sido tremendamente perjudicial porque lo que hace es crear incentivos para que el parlamentario no se preocupe nunca más por sus electores. Con la renovación por mitades, el congresista tendrá una razón para representar a los ciudadanos de manera adecuada y generar mecanismos de rendición de cuentas que hoy no existen. Ya la reelección no será cada cinco años sino cada dos años y medio, digámoslo así.

¿La creación de distritos uninominales de qué manera contribuiría a tener un mejor Parlamento?

En Lima, por ejemplo, tenemos 33 congresistas, la representación se difumina. Si dividiéramos Lima en 33 circunscripciones electorales con igual tamaño de población y cada una eligiera a un solo parlamentario en lugar de 33, sabríamos bien quién es nuestro representante y este sabría también a quién le debe rendir cuentas de su gestión; los lazos de representación serían mucho más directos.

VIDEO RECOMENDADO

Carlos Meléndez: “Nadie supera el 15% porque los candidatos han buscado sus nichos”

TE PUEDE INTERESAR

‘Vacunagate’: Informe concluye que hubo colusión y negociación incompatible de Vizcarra, Mazzetti y Astete

Keiko Fujimori: “Creo que es fundamental que busquemos los consensos”

De Soto sobre vacunas: “¿Por qué no acudir al sector privado para que compita con el sector público?”