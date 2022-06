El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, consideró que el contenido del audio entre Zamir Villaverde y el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, es tan grave como el de los “vladivideos” revelados en el Gobierno de Alberto Fujimori y que derivaron en la renuncia del mencionado expresidente.

En declaraciones a Canal N, lamentó que se busque restar importancia a esta conversación mediante “cortinas de humo” y puso como ejemplo el audio difundido de la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, en el que habla de la transición constitucional en caso se produzca la salida del mandatario Pedro Castillo.

“[El audio de María del Carmen Alva] es una cortina de humo, no es un hay audio de corrupción, solo explica lo que dice la constitución, ella dice que la constitución dice esto, que eso se haya querido magnificar como una supuesta confabulación para un golpe de Estado es algo alejado de la realidad y busca minimizar el audio de corrupción de Zamir Villaverde y Juan Silva, cuando la magnitud no es comparable”, expresó.

“Aquí tienes un caso tan claro de corrupción al mismo nivel de los ‘vladivideos’ de los años 2000″, refrió.

¿Qué revela el audio?

En la transcripción que recoge la conversación se aprecia que Villaverde habría entregado un soborno de S/100.000 a Juan Silva de parte de Tableros y Puentes S.A. (Tapusa), una de las empresas que, en consorcio, ganó la licitación para construir el puente Tarata por S/232 millones.

Según la transcripción, el Villaverde García, quien afronta prisión preventiva, le dijo al exministro Silva:

“Los amigos de Tapusa han mandado, acá me han mandado un presente para usted [se escucha un sonido similar a cuando se abre una maleta], 100 grandes para usted. Ya, ahí le dejo, este es, este es, o sea, todavía no cobran nada, pero como se dice, un pequeño presente de una buena señal, ¿no? Es la primera que me han mandado de Tarata”.

Fuentes de Perú21 indicaron que diálogo entre Zamir Villarde y Juan Silva es real; sin embargo, indicaron que documento que lleva membrete y sello del Ministerio Público “no es oficial”. Fiscalía Anticorrupción de Junín está abandonada. Además presidente encabeza Consejo de Ministros extraordinario por Las Bambas. Ministro Salas dice estar seguro que “en cualquier momento Pedro Castillo va a declarar”.