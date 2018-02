Desde hace unos días Kenji Fujimori ya no es congresista de Fuerza Popular. Al respecto, Alejandro Aguinaga, médico de cabecera Alberto Fujimori, señaló que sí ve al parlamentario como futuro candidato presidencial.

¿Cómo ve a Kenji Fujimori ahora que no es congresista de Fuerza Popular?

-Veo que se está desplazando bien y eso ha generado corrientes. Cuando él ha señalado una postura, por ejemplo contra la vacancia demuestra su madurez.

¿Tiene el perfil de un candidato presidencial?

-Es el político con mayor aceptación para pánico de unos y molestia de otros. Tiene mucha percepción de país, mucho carisma con la gente y con seguridad veo que sí lo veo como candidato.

¿Usted lo apoyaría?

-Yo estoy en contra de toda discusión perversa y de mucha gente que ha salido a apuñalarlo. Yo sí me considero un ‘kenjilover’ y el número de ‘kenjilovers’ está creciendo. Él está trabajando con convicción, con madurez.

Por otro lado, la pensión que recibirá Alberto Fujimori de la Universidad Agraria ha generado diversas reacciones.

-Están levantando una cosa perversa, porque las pensiones son irrenunciables. Lo que sucede es que el tema de Fujimori genera ciertas pasiones, pero me parece que es mezquino oponerse a esta pensión.

También ahora está pendiente el fallo de la Corte IDH sobre el caso.

-No sé por qué no cuestionan los indultos humanitarios a terroristas. La Corte no ha revocado ni uno solo. Acá existe una tremenda doble moral.

Hay mucha gente que se ha opuesto al indulto.

-Sí, pero todas las posiciones no son por el indulto en sí, son porque se trata de Alberto Fujimori. Mucha gente que va a las marchas, no me refiero a los familiares de Barrios Altos y La Cantuta, han sido terroristas, que digan la verdad y pidan perdón por todos los muertos y huérfanos que dejaron.