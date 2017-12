Alejandro Aguinaga sobre indulto: "El informe médico está claro" [VIDEO]

El médico de cabecera del recientemente indultado ex presidente Alberto Fujimori, Alejandro Aguinaga, dio a conocer el estado actual de su paciente.

En declaraciones a la prensa, el médico señaló que las enfermedades degenerativas, irreversibles e incurables que justifican el beneficio otorgado son las complicaciones en el corazón y el problema con el cáncer de lengua que presenta el ex mandatario.

" El informe médico es claro, está la junta médica conformada por distintos profesionales. El problema cardíaco, que es el más severo que tiene y que es muy grave. Justamente fue evacuado a la clínica en un taxi en condiciones de riesgo, se pudo controlar pese a que la respuesta no fue positiva", comentó.

Aguinaga agregó que Fujimori ha presentado este cuadro desde hace meses porque presenta una insuficiencia en la válvula mitral. "En cuanto al otro problema, el presidente en 1997 fue intervenido por un cáncer de lengua y luego reaparece al undécimo año", explicó.

"No es un canje"

El también ex congresista, indicó que la decisión de los 10 parlamentarios naranajas de no votar por la vacancia y abstenerse, no significa un caje a pesar de "las coincidencias" entre la votación y el indulto.

Aguinaga indicó que "fue el presidente Kuczynski quien hace seis meses puso nuevamente en agenda el tema del indulto. El presidente Fujimori, mucho antes de que se vea este tema que complicaba a PPK, había presentado la solicitud de indulto, entonces, que haya una suerte de coincidencia con las fechas no quiere decir que haya un canje".

Asimismo, remarcó que " los congresistas no tienen mandato imperativo, tienen libertad de expresión en cuanto a su función, y todos tenemos inherente la libertad de expresión, entonces, cada quien con su consciencia y cada quien con su posición", en alusión a los comentarios que señalaron que la abstención de los parlamentarios fue a pedido expreso de Alberto Fujimori.

Sobre los 61 congresistas de Fuerza Popular que votaron a favor de la vacancia, Aguinaga comentó que él no quiere hacer ningún juicio de valor contra nadie, "no quiero hacer ningún tipo de declaración política, he expresado lo que sentimos los fujimoristas cuando por fin se hace realidad lo que estás escuchando: ¡Chino Libertad!".