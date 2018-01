Alejandro Aguinaga asegura que Alberto Fujimori es un paciente convaleciente [VIDEO]

Saluda la salida del ex presidente Alberto Fujimori de la clínica Centenario. Alejandro Aguinaga , médico de cabecera del ex jefe de Estado, indicó que "son los primeros minutos de libertad" de Fujimori tras el indulto otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski .

"Son los primeros minutos de Alberto Fujimori realmente en libertad, esa es la satisfacción que tenemos todos. Han pasado un poco más de doce años", declaró en conversación con Canal N.

Agregó que, desde la óptica de los fujimoristas, su líder histórico cumplía "una prisión completamente injusta".

Sin embargo, advirtió que a pesar de su salida de la clínica, la salud del ex mandatario aún es delicada.

El ex parlamentario informó que el ex mandatario irá a una casa en La Molina, más no a la de su hijo Kenji.