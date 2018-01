El ex parlamentario Alejandro Aguinaga brindó detalles sobre cómo será financiada la lujosa vivienda en donde el otrora presidente de la República, Alberto Fujimori , vivirá luego de ser indultado por el mandatario Pedro Pablo Kuczynski.

Fujimori fue dado de alta el último 4 de enero y fue conducido a una residencia ubicada en la urbanización La Estancia, en el distrito de La Molina. El alquiler de este inmueble, asciende a aproximadamente 16 mil soles.

"Hay un grupo de amigos que van a apoyar para solventar estos gastos. No sé la dimensión de la casa, no la he visitado. Sí queríamos que esté dentro de la periferia, pero con acceso a un centro hospitalario", indicó el médico de cabecera de Fujimori en conversación con RPP.

A estas declaraciones, Aguinaga añadió que la razón por la cual se eligió esta zona de la capital fue por estar “dentro del perímetro urbano pero no en un cono”. Esta razón la indicó en función a las protestas en contra del indulto que podrían alterar la tranquilidad del fundador del fujimorismo.

"Que no esté tan metida dentro del cono urbano o las situaciones que podría generar. Vienen marchas, protestas que comienzan a molestar al vecindario. Por eso, se eligió una casa que tenga una dimensión adecuada para que él (Alberto Fujimori) pueda desarrollar sus actividades", relató.

Alejandro Aguinaga adelantó que, en primera instancia, Fujimori "va a estar solo" en esta residencia pero que "no hay un alejamiento de los hijos". Recordemos que la vivienda es un inmueble de mil 900 metros cuadrados que cuenta con 5 dormitorios, 4 baños y 4 estacionamientos.