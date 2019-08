Alejandra Aramayo sobre Rosa Bartra: "No es ni muy dialogante ni articuladora"

La congresista Alejandra Aramayo , de Fuerza Popular, cuestionó el desempeño que tuvo la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, designada nuevamente en el cargo por decisión de sus colegas de bancada.

La legisladora detalló que su voto en la elección interna para decidir la presidencia de la Comisión de Constitución para el periodo legislativo 2019-2020 fue para Miguel Torres.

"Creo que la congresista Rosa Bartra sin lugar a dudas goza del respaldo de mis colegas y también del mío. La he apoyado en la Comisión Lava Jato [...] Pero hay cosas que tiene que replantear, desde mi perspectiva", indicó en entrevista a Canal N.

Alejandra Aramayo dijo que Rosa Bartra, a través de su forma de presidir la comisión, ha impedido que se debatan el fondo de proyectos que considera importantes.

"No solo el tema de las formas, que obstruyen los fondos importantes que tenemos que lograr. [¿ Rosa Bartra es obstruccionista?] No sé si obstruccionista, pero ni muy dialogante ni muy articuladora es", manifestó.

Alejandra Aramayo señaló que sería "poco fino" de su parte criticar a una congresistas que todavía no ha instalado su gestión para la legislatura que inicia, pero que estas críticas se las ha hecho en persona a Rosa Bartra.

"Nada de lo que no comparta con ella lo desconoce y espero poder contribuir a la Comisión de Constitución, no con ella ( Rosa Bartra), sino con los objetivos de la comisión y lo que requiere el país", concluyó.

- Cuestiona cambios en Permanente -

Alejandra Aramayo dijo que se sintió sorprendida por la decisión de Fuerza Popular de retirarla como miembro de la Comisión Permanente, la cual fue tomada sin protocolo alguno y por la que no fue notificada sino hasta que se enteró en medio del debate en el Consejo Directivo.

"No se ha votado esto [...] No ha habido un protocolo y eso tendrá que explicar la vocera en la próxima reunión de bancada. No me comunicaron. Estábamos en la sesión del Consejo Directivo, íbamos aprobando comisión por comisión y en eso llegamos a la Comisión Permanente y no estaba ni como titular ni como suplente. Me sorprendió, evidentemente. Es difícil cuando uno entrega lo mejor para su bancada y su país y encontrarse con decisiones como esta", acotó.