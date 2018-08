Alejandra Aramayo: ‘‘'Ley Mordaza' no ha sido vista en FP’’ [Entrevista]

Desde Arequipa, su ciudad, la vocera alterna de Fuerza Popular (FP), Alejandra Aramayo, se dio un tiempo para responder el teléfono y opinar sobre la revisión y modificación de la ‘Ley Mordaza’, que propuso su colega y presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y aseguró que dicha posibilidad no se ha discutido en ningún escenario.

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, no ha descartado que la ‘Ley Mordaza’ se revise y modifique. Como miembro de su bancada, ¿está de acuerdo?

Entiendo que lo dicho por él es una posición personal. Además de ser presidente del Legislativo, es un congresista y, bueno, toda norma es perfectible, pero él no ha precisado cuáles son los extremos de la iniciativa que se deberían mejorar. Habría que escucharlo, que lo exprese en la Junta de Portavoces, que lo ha convocado para el lunes.

¿Entonces, en FP no se ha discutido esta posibilidad?

Ni en la Mesa Directiva. De repente en la agenda legislativa que va a iniciar en unos días con el primer Pleno Ordinario, uno de los temas podría ser presentar un texto sustitutorio contra la llamada ‘Ley Mordaza’. Pero, bueno, esa es la posición del congresista Salaverry.

¿Y cuál es su posición sobre esta posibilidad?

Yo creo que las normas prohibitivas no son el mejor camino y lo mejor es regular, pero esta es una norma que ya contó con la aprobación del Congreso, respecto a la cual hemos recibido una sanción mediática.

¿No es curioso que Salaverry hable de ello cuando su desaprobación, según la última encuesta de Datum, alcanza el 61%?

Eso no es exacto. Salaverry tenía cuatro días cuando se hizo la medición. Para hacer una evaluación por lo menos tiene que pasar 30 días. Él está actuando bien, ha convocado a un Pleno Extraordinario, a Comisión Permanente e instaló la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales; entonces, creo que es un pasivo que viene de la anterior gestión.

De Luis Galarreta...

No solo de Luis Galarreta. Ahí teníamos una Mesa multipartidaria que tenía un desgaste por diversos motivos que analizaremos en otro momento. La gestión de Salaverry aún no ha sido evaluada.

¿Son conscientes de que al ser una Mesa Directiva integrada por fujimoristas, podría pasarles factura?

Cuando era una Mesa multipartidaria, nos atribuían todas las responsabilidades y ahora, creo, tenemos el doble de responsabilidad. Pero creo que se están respetando los principios, se está legislando no como lo hace el Ejecutivo, con un sentido populista, sino de manera responsable. Igual hay que hacer una evaluación.

Queda claro que hay que evaluar a los 130 congresistas, pero es FP quien tiene la mayoría parlamentaria y ahora son los dueños de la Mesa Directiva.

No es tan así, y esto lo digo a título personal, no como vocera de FP. Por ejemplo, el premier (César) Villanueva ha olvidado que es congresista y que ha sido un congresista mediocre. Si uno revisa cuántas normas ha emitido, cuántos informes hizo, cuál ha sido su asistencia o cuál ha sido su proactividad, yo creo que su electorado no estaría contento.

¿Lo dice por las reformas de no reelección al Congreso y bicameralidad que el premier, y también el presidente Martín Vizcarra, han propuesto?

Cuando uno escucha al premier hablar del Parlamento de manera populista, eso no se condice con sus hechos. Él no necesita ser senador para demostrar eficiencia, porque ya con el primer mandato popular lo pudo haber hecho.

¿Apoyarán el referéndum?

Nadie pretende eludir un referéndum, pero las reflexiones son parte del contexto.