Aramayo: "Keiko me dijo que había que reflexionar" sobre el posible retorno de Kenji

La congresista Alejandra Aramayo (Fuerza Popular) aseguró que su lideresa Keiko Fujimori le indicó en una de las visitas que le realizó al penal Anexo de Mujeres en Chorrillos que "había que reflexionar" sobre el posible retorno de Kenji Fujimori al Parlamento.

"Keiko me dijo que [su opinión sobre la situación de Kenji] era que había que reflexionar sobre el tema, pensarlo", sostuvo en una entrevista con el programa "2019" en Canal N.

La parlamentaria comentó que le expresó su punto de vista contrario a este retorno hasta que la fiscalía archive las investigaciones contra el suspendido legislador.

En esa línea, contrastó la situación del menor de los Fujimori Higuchi con la de Moisés Mamani quien reapareció en el Congreso tras cumplir los 120 días de sanción que se le impusieron por presuntamente realizar tocamientos indebidos a una aeromoza de Latam.

"La sanción de Mamani es diferente a la de Kenji. La sanción que tenía Mamani era una sanción ética, la otra pasa por ser un desafuero. No me pidas una apreciación moral al respecto, porque soy parte de la Comisión Permanente y en algún momento podría tener que decidir sobre ello", señaló.

En otro momento, Aramayo consideró que Fuerza Popular "tiene que ser parte de la próxima Mesa Directiva sin la necesidad de presidirla" y recordó que, en su momento, sugirió que su bancada no debía de presidir la actual Mesa Directiva.

"Yo creo que la anterior mesa no debimos presidirla. Yo dije que Fuerza Popular no debería tener la mesa directiva y creo que nos hubiera ido mejor. Hoy creo que Fuerza Popular tiene que ser parte de la Mesa Directiva sin la necesidad de presidirla", indicó.

"Creo que así tendríamos que demostrar que hay la posibilidad de generar consensos esta vez otorgando el liderazgo y la presencia de algún colega congresista", explicó.

Finalmente, la parlamentaria también se pronunció respecto a la interpelación realizada el último jueves a la ministra de Educación, Flor Pablo Medina, y destacó que haya mostrado "autoridad" en su intervención en el pleno del Congreso.

"Si hay algo que se le critica al Gabinete Vizcarra es la falta de protagonismo, la falta de liderazgo y a mí me gusta ver una ministra que pueda plantear las cosas no solamente con solvencia académica, sino con actitud, entonces a mí no me pareció en lo absoluto una actitud 'pechadora', me gusta que las mujeres hablen fuerte", manifestó.