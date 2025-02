Alec Hughes: "La red social más poderosa del mundo es el mar"

Solemos pensar que el mundo se iría abajo si las redes de Internet o satelitales que hoy nos unen de pronto se cayeran, pero ¿qué pasa si pensamos al revés? Si vemos, como lo hace Alec Hughes, que, posiblemente, nuestro mundo ha llegado al punto de inflexión donde se encuentra hoy, por darle la espalda al mar, al Oceanus Peruvianus –como apuntaba la cartografía antigua—. ¿Qué pasaría si nos diéramos cuenta, de una vez por todas, que hemos dejado de escuchar lo que constantemente tiene que decirnos la naturaleza, a cambio de lo que creemos conseguir sentados frente a un computador? Se trata igualmente de redes sociales, de comunicación y de conexión. “El mar es la red social tradicional, la más poderosa del mundo”, asegura.

Para contagiar estas ideas, Alec Hughes (tercero), quien sigue la tradición familiar que inició su abuelo —el primer uruguayo en cruzar el Atlántico— y que siguió luego su padre —el primer peruano en dar la vuelta al mundo en una embarcación a vela (con nuestro protagonista como parte de esa tripulación, hace 26 años)—, ha logrado desprenderse del mundo corporativo y de la velocidad de la civilización moderna, para arrancar, sin freno, aunque al ritmo del océano, una travesía en millas náuticas, que venía soplando desde siempre en su ADN: “Con pasión y amor a tu país puedes recuperar tu propia identidad y así es como yo he conseguido entender mi conexión, ¡nuestra conexión!, con el mar. El que navegáramos hace 1,500 años en balsilla siguiendo las corrientes, nos obliga, por ejemplo, a ponerle toda la atención a una tradición prehispánica maravillosa que hoy solo mantienen 15 navegantes de nuestro país” dice vibrante.

Darás la vuelta al mundo por segunda vez, ¿qué buscas promover?

En el año 51, Kontiki fue el documental que ganó los premios Óscar. Allí se habló de los navegantes peruanos y los hawaianos, de las embarcaciones de canoas en la Polinesia y la importancia del océano. Yo sostengo que somos una civilización marítima más que andina y eso se tiene que saber. De hecho hay palabras como camote, que tanto en quechua como en polinesio se traduce a kumara. Y sin ir tan lejos, la totora crece en el volcán de Rapa Nui adonde se le llama igual: totora. Así se puede probar que estamos conectados desde la botánica, la fonética, la arquitectura y por supuesto la arqueología, como queda claro con el Vinapú, un muro igual al de los incas que está en la Isla de Pascua, a 3,700 kilómetros de las costas de Chile.

¿Cómo responden las autoridades a estos esfuerzos?

Bueno, el documental que acabamos de terminar y se está traduciendo, llama la atención de conservacionistas o ciertos intelectuales como José Koechlin, presidente de Canatur, que me dice que es importantísimo promover el turismo en Perú con esto, pero lo cierto es que quedan entre 12 y 15 balsillas a vela —hoy Patrimonio Cultural de la Nación— y si bien Percy Bayona, uno de los pocos navegantes que siguen esta tradición y es el hilo conductor de la historia en Atando Cabos, de nada sirven nuestros esfuerzos si es que no se educa y sensibiliza sobre estos temas en los colegios del Estado y a los niños del Perú.

Arriesgas tu estabilidad por el sueño de navegar y difundir la cultura marítima del Perú.

Dar la vuelta al mundo es algo que están haciendo algunas personas actualmente, aunque no son tantas, de hecho dicen que hay más gente yendo al espacio. El tema es que si no entendemos la historia y no la contamos empíricamente no la vamos a conocer y necesitamos conocer la antropología para ser mejores seres humanos y conectarnos. A estas alturas, difícilmente hemos podido integrar y entender lo que pasa en el mundo y lo que pasa con nosotros mismos. Cada vez estamos más desconectados y por eso yo prefiero soltar todo, vendí mi carro, deje de alquilar mi departamento, retiré mi AFP después de 25 años de chamba y lo invertí todo en el barco que será mi casa.

Para desconectar y navegar, los Alec Hughes de tres generaciones y ahora tu hijo (Alec Jr.), han tenido que trabajar paralelamente.

Claro. Mi abuelo lo hacía como pasatiempo, mi papá también, mientras trabajaba en IBM durante años y yo, como te decía, trabajando en la banca. Pero eso está cambiando porque es el deporte con mayor cantidad de títulos mundiales en el Perú, la comunidad ha ido creciendo y se están formando más grupos pegados al mar después de la pandemia. Tal vez por eso mi hijo, que ya tiene un título, tiene la idea disruptiva de ser navegante profesional y tienen en la mira participar en el mundial de vela en tripulación, en agosto.

¿Quiénes viajarán contigo?

Viajo con un biólogo de Pacific Adventures, para enseñar a quienes nos sigan en la expedición todas las especies y la vida en el mar, y después con más gente en la tripulación. Pero tendremos a diferentes personas que nos acompañarán en algunos trayectos. Mi hijo, por ejemplo, quiere acompañarme cuando crucemos por Cabo de Hornos que en principio es más difícil, pero hoy en día también hay más tecnología para ver las tormentas que se vienen y poder seguir.

DATOS DEL PERSONAJE

Realizó estudios universitarios de administración en Hawái y allí, a los 25 años, consiguió su primer título de capitán. Ha trabajado en negocios innovadores en la banca peruana y hoy aplica ese conocimiento en la promoción de su viaje / libro/ documental “Atando Cabos” que podrá verse en vivo mediante un link que compartiremos pronto.

Al contar su historia Alec ha recibido apoyo de gente y empresas que admiran su propósito, así como propuestas para que alguna plataforma difunda su documental.

