El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez Ríos, aseguró este viernes que dicha entidad ha priorizado la atención de casos y procesos disciplinarios a fiscales y jueces que son de “notorio interés público”.

Explicó que “funcionarios con proceso disciplinario inmediato”, como Pedro Chávarry y Tomás Gálvez, “tienen 10 días para brindar sus descargos” ante la JNJ para que se inicie la instrucción de sus casos y se emita un informe al respecto.

“Tenemos la prioridad de atender casos con notorio interés público. En lo que hemos comunicado los últimos días se han precisado varios casos. El reglamento de los procesos disciplinarios de la JNJ establece varias vías: el proceso disciplinario inmediato, la investigación preliminar y proceso disciplinario abreviado”, sostuvo en una entrevista con RPP Noticias.

“En el caso del procedimiento disciplinario inmediato, hay un plazo de 10 días para que el investigado pueda formular los descargos que estime convenientes, también hay 60 días para la instrucción y luego se presenta un informe. Dependiendo del mismo, la JNJ programa una audiencia para que el investigado o sus abogados puedan ejercitar su derecho de defensa y luego se toma una decisión”, detalló.

Vásquez Ríos remarcó que la JNJ cumplirá con “todos los estándares propios del debido proceso, de tal manera que tengamos procesos justos, imparciales y en donde esté plenamente garantizado el derecho de defensa de los investigados”. Por esa razón, se abstuvo de dar su opinión respecto de los funcionarios a los que se ha abierto proceso.

Este jueves, el pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) dio a conocer que ha abierto un proceso disciplinario inmediato contra el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry y el fiscal supremo Tomás Gálvez, así como a los jueces supremos Aldo Figueroa Navarro y Martín Alejandro Hurtado Reyes.

A través de una nota de prensa, la entidad presidida por Aldo Vásquez Ríos indicó que también abrió una investigación preliminar contra los jueces supremos César San Martín y Ángel Romero, además del exjuez supremo y ex titular de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Vicente Walde Jáuregui.

Sobre el Consejo Consultivo de la JNJ

Al ser consultado sobre la situación de los miembros del Consejo Consultivo de la JNJ Diego García Sayán y Jaime de Althaus, Vásquez precisó que dicho organismo no tiene “ninguna intervención respecto de las funciones constitucionales” de la JNJ.

Afirmó que como miembros del Consejo Consultivo no reciben remuneración alguna puesto que se trata de un puesto ad honorem en el que se busca recoger opiniones respecto a "cuestiones generales de políticas en materia de justicia".

“El Consejo Consultivo no es parte de la estructura orgánica de la JNJ. Me importa señalar eso porque a veces se supone que se trata de asesores rentados, pero la condición de los miembros de ese comité es ad honorem, no irroga ningún gasto al erario público, para que se tenga idea del concepto”, manifestó.

Cabe destacar que el pasado domingo se dio a conocer que el exministro de Justicia Diego García Sayán brindó asesorías a la empresa Odebrecht. En el caso del periodista Jaime de Althaus, hace algunas semanas el fiscal José Domingo Pérez pidió a la JNJ analizar su permanencia en dicho Consejo Consultivo tras compartir una publicación que consideró “ofensiva” en sus redes sociales.