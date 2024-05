Detuvieron al hermano y al abogado de la presidenta.

Es el lawfare. Estamos en una guerra. Hay un faccionalismo tremendo. El Ministerio Público y la Policía se han politizado. Tenemos dos bandos. Lo de Mateo Castañeda podría llegar a la presidenta. Esto puede generar un adelanto de elecciones. Es el modus operandi de siempre: el power point, el nombrecito de la organización criminal, las detenciones aparatosas. Algo que nunca hemos visto con los caviares. Nunca he visto a Los Malditos Caviares. No los tocan. Boluarte es indefendible, pero Vizcarra es mucho peor y está ahí dando vueltas. El doble rasero es fuerte. Ella ha colaborado mucho con su frivolidad. Lo de las cirugías lo hacen todos los políticos. Es hasta de mal gusto sacarlo. Pero se junta con el Rolex. Ella se lo ha buscado. Es una especie de María Antonieta.

Mal explicado en tiempos de teletrabajo.

Claro, me dio la gana, me hice una cirugía, me quiero arreglar la cara, es mi problema. Y se acabó. Pero siempre salen, explican mal y, como veníamos de los Rolex, la sensación de frivolidad es alta. Es un punto del cual sus enemigos se han agarrado muy bien. A Mohme y la caviarada les cae perfecto. Y la situación de Benavides es cada vez más insostenible. Seguirán saliendo más cosas. Y el otro lado no sé cómo va a responder, porque tampoco es manco. La prensa somos los tontos útiles. Los ciudadanos estamos en medio de esta guerra de facciones. Ninguna de las dos es buena. No nos vendan la idea de que Harvey Colchado y los caviares son los buenos de la película.

Así como se politizó la justicia, la Policía se ha politizado. Y parece que eso tiene para rato.

Claro, es el lawfare. En realidad, hay varias facciones ahí adentro, no son bloques homogéneos, pero están alineados. La crisis de la Fiscalía es tan mala o peor que en la época de Montesinos. Hay una guerra interna. La institución está destrozada. Se graban y se traicionan entre ellos. Todo está politizado. Y lo preocupante es que la Policía se está politizando; eso no había sucedido antes. También hay facciones. Mientras el crimen está desatado, la Policía está peleando entre ella. La Policía está pensando en los políticos y no en los delincuentes. No voy a defender a los políticos, pero están usando sus mejores recursos en ellos. Y los delincuentes están en la calle. La JNJ ha resultado un desastre. El CNM también era otro desastre. Esto lo crearon en la época de Velasco. No funcionó muy bien. Pero volver otra vez a que el Senado los nombre los politiza mucho. Ver a los jueces pidiendo cita en los corredores del Congreso, como antes. Tampoco suena muy bien. Por eso he propuesto que se tercerice, que sea una institución del exterior la que evalúe a los fiscales y jueces. Los españoles, que tienen un derecho parecido al nuestro. Tiene que ser alguien de afuera.

Antes el Congreso ratificaba generales y embajadores. Tenía más poder que ahora.

Claro, era terrible, terminaban con todas esas jugadas detrás. Hacían barbaridades como las de Pérez de Cuéllar, que fue baloteado para Brasil. Ahora, también había momentos en que se necesitaba. El Congreso tenía que purgar al Poder Judicial que puso Velasco. Entonces, politizarlo por el lado del Congreso, tampoco. Yo buscaría un tercero ajeno al país. Me han dicho que es una locura, que es algo colonial…

No podemos elegir jueces. Tampoco podemos hacer obras sin corrupción. Todo tiene que ser gobierno a gobierno. En pleno bicentenario de la independencia.

Es tremendo. Es la admisión de que el Estado no puede hacer obras. Tienes que buscar a otro Estado para que te haga el trabajo. Importar a otra burocracia para que te haga el trabajo que tu burocracia debería hacer. Ya es una discusión filosófica si la independencia fue prematura.

¿En qué prefiere que se vayan sus impuestos: en la pensión de Fujimori o en cine peruano?

Yo ya he dicho que estoy en contra de todo subsidio al cine peruano. Me parece un dispendio de dinero, así como me parecen un despilfarro los Juegos Panamericanos. Me parece un despilfarro hacer películas tan malas y tan ideologizadas. Porque, encima de ideologizadas, son malas. Mal actuadas, mal dirigidas. Pero si ha habido películas exaltando a Hugo Blanco, Javier Diez Canseco y Javier Heraud... Cuando vi Un mundo para Julius, me dio asco. La habían distorsionado con escenas que no se dan en el libro. Ahí la directora y la asesora historiadora han cambiado todo. Impresionante.

Pero no hay una película de Bedoya o Belaunde. ¿Hasta qué punto a la derecha no le interesa la llamada guerra cultural?

La derecha no piensa, no le interesa la guerra cultural. No ayuda. No se mete en ese tema, no lo entienden muchos de ellos. Es terrible. No lo ven. Muy poca gente de la derecha entiende que hay una guerra cultural e ideológica. Se los he dicho años. Nunca han entendido. Ya estoy por tirar la toalla. Creían que haciendo un CADE y un poquito de bulla ya estaba todo arreglado. Dándole dinero a un candidato. Se tomaban un pisco sour, unas fotitos. La derecha fue singularmente estúpida. Fue dividida en 2021. Y van a cometer el mismo error. Y esa guerra civil entre PPK y Keiko fue suicida. Pudieron hacer un gobierno maravilloso. Pensaba que PPK valía más. Un frívolo, holgazán y sobrevalorado. La otra no le dio aire, se dedicó a asfixiarlo. Grabar a tu hermano para que tu padre no salga libre. Ni en telenovela turca. Y la prensa peruana se arrodilló con Vizcarra y los fiscales. Como si fueran unos héroes. La prensa tiene mucha culpa de lo que está sucediendo. La campaña contra Merino. He visto portadas pidiéndole a Vizcarra “presidente, cierre el Congreso”. Un periodista poniendo eso. No queda más que reírse. Luego hubo gente que se incineró por Castillo. ¿Dónde está el prestigio de Rodríguez Cuadros y Forsyth? Tienen la raza de salir a hablar. Deberían estar escondidos. Pero no te sorprenda que Castillo tenga buena intención de voto.

“DINA HA LLEGADO AHÍ PORQUE DIOS ES GRANDE. ES UN GOBIERNO FRÁGIL”

Ahora que se habla mucho de la pobreza, hay que recordar que la desaceleración empezó con el gobierno de Humala.

Claro, el primer gabinete desastroso de Humala, el de Siomi Lener, maneja pésimo el tema de Conga. Y se pierde una mina grande que era de cobre, pero que se vendió astutamente como si fuera de oro. Mira los precios del cobre hoy en día, lo que estaríamos ganando con Conga. Tía María tampoco se pudo abrir, otra gran herencia de la izquierda peruana. Condestable funciona en las mismas condiciones que Tía María. Está al lado de una playa, un valle, un río y las casas de Asia. ¿Has escuchado hablar de contaminación en Asia? Es absurdo lo de Tía María. Tendríamos dos minas grandes y la posibilidad de alcanzar a Chile en el primer lugar. Pero ahora producimos la mitad de Chile. Ya nos pasó Congo, que ahora exporta más cobre que Perú. Ahora es más seguro invertir en el África que en el Perú, en un país en guerra civil como el Congo. Eso es gracias a la izquierda peruana.

La presidenta dice que es de izquierda pero “progresista y moderada”.

Yo creo que Dina Boluarte ni siquiera sabe cuál es su mano izquierda. Ha llegado ahí porque Dios es grande. No tiene idea de lo que es izquierda y lo que es derecha. No ha leído nada. Nadie le cree. Es un gobierno frágil. Y ahora más. Lo de Mateo Castañeda podría llegar eventualmente a ella. No sé si para el Congreso va a ser negocio seguir manteniéndola en el poder. El costo es tan alto. Y la mujer es tan torpe. Y la caviarada le ha puesto la puntería. No la quiere. Y cuando eso pasa, estás en problemas. La caviarada tiene un aparato mediático y político muy grande y fuerte. Está metida en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en la Academia. Y como han perdido algunos sitios de poder, quieren regresar por sus fueros. Han perdido el TC, la Defensoría, la JNJ… ¿Y cómo recuperas eso? Adelantando elecciones. Ahí tienen a sus tontos útiles del canal 4, de El Comercio... No son caviares, pero les hacen la barra. Y los corresponsales extranjeros, con su visión sesgada, salvo alguna excepción, como Jimena de la Quintana.

Alan cambió de izquierda a derecha en 15 años. Ollanta cambió en 10 años. Y Dina cambió en dos semanas. Pero no le creen.

Sí pues. Ella está sobreviviendo. Cuando García subió, ya sabías por dónde iban los tiros. Humala fue el dominio de su mujer y Castilla. La gran herencia de Humala es la Refinería de Talara. Castilla y Segura permitieron esa barbaridad. US$6 mil millones en medio del desierto. Debe de haber habido una corrupción ahí. La Interoceánica se va a quedar enana. Ojalá Mohme, Campodónico y Humala respondan. Es un crimen lo que han hecho. El despilfarro más grande en la historia del Perú. Con eso podría hacer millones de películas.

Ya empezaron a dorar la píldora de Antauro.

Ya no lo están viendo tan feo. Dicen ‘puede ser’, ‘es manejable’. Pero yo no lo veo manejable. Hay uno que otro que no quiere poner esa norma de que un asesino no puede ser presidente. Cuidado, están jugando con fuego. Como la derecha alemana jugó con Hitler. Es un cabito austriaco, decían. Antauro es completamente fascista. Y fascista duro, primigenio. El fascismo tiene orígenes izquierdistas. Mussolini era socialista. Estado grande, intervencionista, sindicalista.

¿Los jóvenes conocen a Alberto Fujimori?

Tiene eso de que no lo conoce mucha gente. Podría tener un 20%, sacaría más que su hija. Aunque está haciendo tontería y media, esto de pedir dinero. Está buscando que lo metan a Barbadillo de nuevo. Yo creo que, si empieza a asomar como un candidato de peligro, la caviarada se encargará de encarcelarlo. Ellos tienen mucha fuerza. Hacen un par de movidas en la CIDH y lo meten adentro de nuevo. Depende de Gorriti.

¿Keiko debería ser candidata?

Creo que no. Pero los fujimoristas se van a lanzar. Ella necesita cuota. Si va su padre, iría al Senado. Porque ahora todo es lavado de activos. Los fiscales y Gorriti han envenenado al país por un delito que no existe. No hay lavado de activos en el financiamiento de campaña. El origen tiene que ser ilegal. ¿Acaso devuelven el dinero? Por eso se les caen los casos. Hasta Rosa María Palacios está de acuerdo conmigo. Han hecho un daño terrible al país. Y todo es organización criminal. Ya lo hicieron con Nicanor Boluarte. Ese cuadrito es parte del show. Yo veo una red clientelista para hacer política. Pero de ahí a llamarlo organización criminal… A cualquiera le arman un muñeco y lo meten adentro. Le ha pasado hasta a coleguitas que apoyaban esto. Fernandini, Tafur. Apoyan y luego el mostrito se vuelve contra ellos.

“Han descafeinado el término ‘terrorista’”

¿No entendemos el terrorismo más allá de Sendero?

La izquierda ha hecho una campaña. Han descafeinado el término ‘terrorista’. Inventaron el verbo ‘terruquear’ y le han dado la vuelta. Entonces, si hablas de terrorismo, eras un fascista ‘terruqueando’. Y, como ha habido gente que llama terrorista a cualquier cosa, se refugian en eso. Es lo que más me fastidia de la izquierda: la victimización y el lloriqueo.

Si hay adelanto de elecciones, ¿Alejandro Soto sería presidente? Quiere reelegirse.

No dejarían que Soto sea presidente. Habría una recomposición. Todo depende de ese condottieri de la política llamado Acuña. De si le baja el dedo a Dina. Es un país complicado.

¿No hemos heredado eso de España?

Perú es España. Y acá también hay cosas cheverengues. Hay bastante corrupción. Sánchez es bien sudamericano. Se va cinco días porque atacan a su mujer. Es una telenovela sudamericana. No pasa en Inglaterra.

La izquierda perdona cinco días de ausencia por un ataque a la esposa, pero no 12 días por una operación.

Claro. Spain is different, dicen. Me reconforta a veces. No estamos tan lejos.