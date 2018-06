Alcaldía de Lima: vientres de alquiler, candidatos probeta [ANÁLISIS]

EL MEJOR POSTOR

Las candidaturas a las elecciones municipales y regionales 2018 ya se van definiendo y es el momento para analizar los esfuerzos de los partidos políticos por ir fortaleciendo su institucionalidad y la consecuencia política de “sus” candidatos. ¿Cuántos han migrado de partido en partido buscando el sueño de la elección? ¿Qué partidos se han convertido en franquicias para el mejor postor? 50+1 ha realizado un análisis que ayudará a dar pistas al elector.

LA LISTA DE INVITADOS

Existe una mala práctica de ciertas organizaciones políticas, habilitadas por el JNE: para participar en elecciones ceden su marca y logo partidarios a figuras hasta entonces ajenas al proyecto político, que tienen arrastre popular o buscan una oportunidad en la fragmentada competencia. Poco importa compartir los mismos ideales y fortalecer la institucionalidad de los partidos con tal de salvar el registro de la organización y, en el mejor de los casos, alcanzar el éxito electoral que les otorgue beneficios políticos.

Para el siguiente estudio hemos tomado en cuenta a las organizaciones que han postulado más de una vez a la municipalidad de Lima desde 2002.

El caso que destaca es el del partido Unión por el Perú (UPP): en los tres intentos que ha tenido por ocupar el sillón municipal lo ha hecho de la mano de invitados. Hoy, en alianza con Lima Va, postula a Esther Capuñay, ex Solidaridad Nacional. Vamos Perú, del alcalde chalaco Juan Sotomayor, mantiene ese mismo patrón, por lo menos en las dos únicas veces que ha postulado a Lima. Avanza País comparte el mismo récord: todas las veces (100%) que han lanzado candidatos han sido invitados. Este último hoy postula al ex fujimorista Julio Gagó, pero es imposible olvidar que Avanza País, en el año 2006, estableció una alianza con el etnocacerismo de Antauro Humala para lanzarlo al Congreso.

De las tres veces que el partido Siempre Unidos ha postulado a Lima, solo una lo ha hecho con un militante. Ahora acoge a Manuel Velarde, ex PPC. La primera vez lo hizo con el pintoresco Alex Gonzales, recordado por su helicóptero. Este mismo personaje luego postuló en 2014 por Democracia Directa, la misma plataforma que postuló al líder de izquierda Gregorio Santos a la presidencia, y que ahora postula a la municipalidad de Lima a Enrique Cornejo, ex Apra. Saque usted sus propias conclusiones de esta dinámica del quítate que me pongo.

En el otro extremo se encuentran partidos como Solidaridad Nacional, Restauración Nacional y Perú Patria Segura, que no tienden a postular a invitados porque sus líderes naturales siempre son candidatos. De esa manera, lejos de reflejar estructuración y organicidad, son fuertemente dependientes de sus líderes y, al momento de que estos desaparezcan, correrán el riesgo de convertirse en vientres de alquiler.

CANDIDATO A COMO DÉ LUGAR

De las 20 organizaciones que han anunciado su participación, 11 presentan a invitados como candidatos. Uno de ellos llama la atención: Jaime Salinas. El actual regidor de Lima ha postulado a cargos públicos en cinco organizaciones políticas diferentes. Esta vez lo hace en representación de Alianza para el Progreso, del cual tampoco es militante. Muy cerca de ese récord, están Roberto Gómez Baca, ex Resurgimiento Peruano, ex Somos Perú y ahora Vamos Perú. Enrique Ocrospoma, quien postuló por Solidaridad Nacional y PPC, ahora lo hace por Perú Nación.

Pareciera que solo el PPC tiende a tener en la capital una vida orgánica algo más estructurada: ha postulado tres veces a la alcaldía de Lima desde 2002, cada vez con un candidato distinto.

CIFRAS

- 3 veces ha postulado UPP a la alcaldía de Lima. Lo ha hecho con candidato invitado.

- 2 veces han participado Avanza País y Vamos Perú en estas elecciones. En ambas lo han hecho con invitados.