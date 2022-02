La alcaldesa de Ocoña, Marilú Gonzales, se refirió a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular) como una persona “altanera y soberbia”, luego del incidente en el que la parlamentaria la interrumpió con frases como “esta es mi casa” o “me cambia el tono” durante una sesión en el hemiciclo.

“Es una persona con una actitud altanera, soberbia y como somos de provincia, nos está discriminando y nos quiere tratar como se ve ahí, ‘usted me baja el tono’. Yo no le he faltado el respeto en ningún momento. Sí he hablado enérgicamente”, relató en declaraciones a Exitosa.

En una sesión en el Congreso con representantes de la Red de Municipalidades Rurales y Urbanas (Remurpe) este lunes, la presidenta del Parlamento interrumpió para llamar la atención a Gonzales Porras por considerar que había faltado el respeto a sus colegas.

La alcaldesa de Ocoña rechazó el tono con el cual María del Carmen Alva le habló. (Exitosa)

“Alcaldesa, alcaldesa, alcaldesa, un ratito. En esta reunión están aquí en mi casa. Le exijo primero respeto. Esta es una conversación entre congresistas, alcaldes, de diálogo, que siempre he dicho que el Congreso está abierto para conversar, no es la primera vez. Pero me cambia de tono, no voy a permitir que esté hablando de esa manera”, señaló Alva.

La alcaldesa de la localidad arequipeña expresó su “rechazo” con el tono despectivo de las palabras de la titular del Parlamento.

Criticó video compartido por Alva

Gonzales también comentó lo que ocurrió luego de la sesión en el Poder Legislativo, cuando se grabó un video que María del Carmen Alva compartió en redes sociales en la que se le ve abrazando a la alcaldesa de Ocaña a pesar del incidente previo.

“Ha dicho ‘una fotito’ y ha venido a tomarse una foto con nosotros, yo con otra alcaldesa que hemos estado hablando, y se puso en el centro y nos ha abrazado a tomarnos una foto y después ha mandado dos jovencitos que se prendieron detrás de mi persona, me cortaban el paso para entrevistarme”, aseguró.

“Yo no pensé que eran gente de parte de la presidenta del Congreso que venían a entrevistarme para que, después, trate de descargar para favorecerse diciendo que hablé algo y después hablé otra cosa”, añadió Gonzales Porras.

Hoy, en reunión con la @REMURPE, nos comprometimos ante decenas de alcaldes de diversas partes del país, en agendar como primer punto del próximo Pleno el PL N° 1212: un crédito suplementario de S/ 3400 millones, que incluye S/ 1189 millones para 332 obras en todo el Perú. 🇵🇪 pic.twitter.com/gWQ3Jo6ZyX — Maricarmen Alva (@MaricarmenAlvaP) February 8, 2022

