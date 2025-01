Alcaldes por invitación

A Alianza para el Progreso (APP) le vendieron la soga con la que los van a ahorcar. Y no es una alusión a la red de prostitución en el Congreso, que sigue horadando el poco prestigio que aún le queda al partido.

Es una referencia a la ley que permite que alcaldes y gobernadores regionales puedan postular como invitados en cualquier agrupación política. El partido de César Acuña Peralta (CAP) aprobó dicha ley sin pensar que la misma ha hecho posible el masivo éxodo de cuadros y militantes de su partido.

LA LEY Y EL DESORDEN

En la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, se especifica que “por excepción, para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, se exceptúa lo dispuesto en los literales c), d) y e) del numeral 23.1 del artículo 23, 24-A y 24-B de la Ley 28094, respecto al porcentaje de libre designación, pudiendo ser designados hasta el 30% de total de candidatos a los consejos regionales y municipales entre los afiliados o no afiliados por el órgano de la organización política que disponga el estatuto, porcentaje que incluye a las candidaturas de alcalde, gobernador y vicegobernadores”.

Esto quiere decir que se permite hasta un 30% de invitados a puestos clave en cada partido, incluyendo las candidaturas para alcalde, gobernador y vicegobernador.

EL CASO ALLISON

El pasado jueves 2 de enero, Francis Allison renunció al partido APP. Para ese entonces, el actual alcalde de Magdalena ya sabía que la mencionada ley se iba a concretar. Tras la aprobación en el Pleno del Congreso, la autógrafa o propuesta de ley se iba a enviar a la presidenta de la República. Alguien le contó a Allison que Dina Boluarte, a diferencia de lo que hizo con la ley que restituye la detención preliminar, no iba a observar ni ‘parar’ nada. Y eso fue exactamente lo que sucedió.

La ley fue aprobada y promulgada. Y ya para entonces Francis Allison se había reunido con al menos dos partidos. Por un lado, Progresemos, agrupación de Hernando de Soto. Por el otro, Avanza País.

PROGRESEMOS Y AVANZA PAÍS

En Progresemos todo anda movido. Por un lado, se habla insistentemente de acercamientos al partido de Fiorella Molinelli, Fuerza Moderna. También ha habido coqueteos con el precandidato Carlos Álvarez, inscrito en País para Todos, grupo del cuestionado exalcalde de Huaraz, Vladimir Meza. Pero, internamente, Progresemos anda entrampado en su propia estructura. Hasta hace unos días, el mismo Hernando de Soto vio peligrar su espacio en el partido de Paul Jaimes. Casi le hacen un ‘añaños’. Esto se le suma al hecho de que Progresemos sería parte de una alianza de movimientos llamada Hablemos. Una enrevesada fórmula inventada por De Soto para asegurarse el control del barco.

En Avanza País parece haber más estabilidad, a pesar de las inevitables pugnas internas. La última pelea fue entre el congresista Alejandro Cavero y las cabezas de la agrupación. “Nosotros no recibimos órdenes del partido”, dijo Cavero en una entrevista reciente en Canal N. Esto en respuesta al comentario del secretario general, Luis Flores, quien pidió la renuncia del presidente del Congreso por el escándalo de la red de prostitución. “Habría que ver cuáles son las pruebas de que existió este supuesto plenario”, retrucó Cavero, quien remarcó que no fue invitado al plenario de emergencia a nivel nacional con los coordinadores regionales y distritales. “Yo no voy a acompañar una moción de censura”, finalizó el tercer vicepresidente del Congreso. “La decisión la toma mi bancada. Su opinión se respeta, no se comparte y no se acata”. Trascendió que posteriormente Cavero fue reprendido en la interna del partido. Luego del impasse, Avanza País se sumó a quienes apoyan la convocatoria a una sesión extraordinaria para debatir la moción de censura contra el titular del Legislativo. Esta iniciativa de Renovación Popular requiere de 78 firmas. Y ya se sumó también Acción Popular.

CASI CERRADO

Las negociaciones con Francis Allison empezaron por teléfono. Como el alcalde estaba de viaje, todo fluyó por esa vía. Luego vinieron los cafecitos y los lonches. Incluso hubo una cumbre con la presencia de Phillip Butters, el precandidato del tren. Ambos, asiduos al hotel Country Club, hicieron buenas migas. De no mediar ningún inconveniente de último minuto, Francis Allison será el precandidato a la Alcaldía de Lima por Avanza País. Y al parecer se ha llevado a un buen puñado de alcaldes consigo, empezando por Bobby Mattos, exalcalde de San Martín de Porres.

La propuesta de Allison se impuso sobre dos exmilitares del Comando Chavín de Huántar: el coronel retirado Iván Córdova Krugg y Jean Pierre Jaureguy. Este último fue quien retiró la bandera del MRTA de la casa del embajador de Japón. Atrás quedaron también los apetitos fugaces de César Combina y Omar Chehade.

FUGA EN APP

Durante diciembre de 2024, unos 630 ciuv organización política a la que pertenecían. El partido más afectado fue APP, que perdió a 79 afiliados. Sin embargo, ante el desprestigio de ser aliado de Dina Boluarte y estar enfrascado en la red de prostitución del Congreso, la sangría de candidatos de APP ha continuado. Y gracias a esta ley aprobada por los congresistas, entre ellos los de APP, muchos otros apepistas han continuado renunciando fuera del plazo, muchos de ellos siguiendo al propio Allison.

