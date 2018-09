El candidato a la alcaldía de Lima por Acción Popular, Jorge Muñoz , aseguró que quien llegue al sillón municipal “tiene que remangarse las mangas y trabajar” por todos los ciudadanos.

"El alcalde metropolitano tiene que remangarse las mangas y trabajar […] No me digan que no se puede hacer. No nos roben la ilusión ", sostuvo durante su participación en el debate de candidatos organizado por el Jurado Nacional de Elecciones ( JNE).

Muñoz explicó que su gestión enfrentará la delincuencia a través del programa “Lima 360° Todos juntos por la Seguridad Ciudadana”.

“Ese plan tiene un eje de prevención, un eje de fortalecimiento de instituciones y un eje de gobernanza. En la prevención vamos a hacer lo que es más municipalista: educación, cultura, deporte, recuperación de espacios públicos”, detalló.

En esa línea, el actual burgomaestre de Miraflores indicó que de ganar los comicios este 7 de octubre, su gestión hará “las normas necesarias para gobernar Lima descentralizadamente”.

En materia de movilidad y Transporte, Muñoz aseguró que durante su gestión se tendrá “un sistema integrado de transporte” que tendrá énfasis en “gestión de tráfico y seguridad vial”.

"Se tienen que atender muy rápidamente la problemática del transporte, sea desde la Municipalidad Metropolitana de Lima o ya con la Autoridad de Transporte Único, y el primer eje es la concepción de un sistema integrado de transporte", señaló.

"No podemos seguir viendo esto como unos bosques que tienen alguno de los elementos aislados, debe integrarse el sistema de transporte", remarcó.