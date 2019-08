Quintanilla: Vayamos al debate y busquemos convencer sobre adelanto de elecciones

El vocero de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla , sostuvo que solo a través del debate se podrá “convencer” a quienes tengan posiciones distintas en el Congreso respecto a la reforma constitucional planteada por el Ejecutivo para el adelanto de elecciones generales del 2021 al 2020.

“Vayamos al debate y busquemos convencer porque la política es hacer el esfuerzo de convencer”, afirmó en entrevista con Radio Santa Rosa.

Quintanilla señaló que la propuesta del Ejecutivo enviada este miércoles 31 de julio “es buena”, ya que despeja “varias dudas”, por lo que la “única forma” de sacarla adelante es a través del diálogo entre todas las fuerzas democráticas.

“Me parece que la única forma de implementarlo es buscando un consenso de las fuerzas, reconociendo en un acto de realismo de que la situación no da para más porque hay un Ejecutivo que está limitado para gobernar. No hablo de limitaciones personales sino objetivas. No tienen partido, no tienen bancada y, por otro lado, en el Congreso hay una mayoría obstruccionista y es imposible gobernar en estas condiciones”, manifestó.

El legislador de Nuevo Perú consideró que Fuerza Popular y el Partido Aprista no aceptarán la propuesta constitucional, por lo que, en un escenario negativo, se debería apelar a que la población se manifieste.

“Hay que buscar un consenso. ¿Qué el fujimorismo acepte? Yo creo que no va a aceptar, el Apra no va a aceptar, lo único que queda es apelar a que la población se manifieste de distintas formas", refirió.

En ese contexto, precisó que la población debería manifestarse "figurativamente" saliendo a las calles.

"Tiene que tomar el Poder Legislativo y sacar a los congresistas, pero eso requiere una organización que no la tenemos y hay que aprovechar para que lo colectivo se fortalezca en el país”, acotó.