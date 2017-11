Alberto Quintanilla: “Estamos bastante lejos de la meta”

¿Cómo avanza la recolección de firmas para inscribir a Nuevo Perú?

Bueno, más que un proceso de recolección de firmas, es un proceso de organización de los comités de Nuevo Perú. En ese aspecto vamos bien y, en cuanto a la recolección en sí, todavía estamos bastante lejos de la meta.

¿Cuál es la dificultad?

Se siente el respaldo de la población, pero falta que implementemos el aparato para recolectar las firmas.

Deben reunir más de 730 mil firmas. ¿Qué zonas priorizarán?

El sur del país y Lima.

¿Cuánto han avanzado?

No tengo (la cantidad), pero me imagino que estaremos por la cuarta parte.

No lograrán inscribirse para las elecciones regionales y locales de 2018...

No, pero ahí vamos a hacer alianzas con los movimientos regionales.

La mira como Nuevo Perú está en las elecciones presidenciales...

Así es.

¿Se han puesto en el escenario de que no logren la inscripción? ¿Buscarán alianzas? ¿Cree posible un acercamiento con Julio Guzmán?

Sobre lo primero, vamos a buscar alianzas y sobre lo segundo es un tema que no lo hemos debatido. Con él (Guzmán) podemos tener coincidencias en que se den facilidades para la renovación de la política, pero programáticamente no lo hemos visto.

¿Existe alguna posibilidad de que Nuevo Perú vuelva a unirse con Tierra y Libertad (TyL)?

Más que con Tierra y Libertad, con todas las organizaciones de izquierda, como el Partido Humanista, Perú Libertario, Democracia Directa y TyL.