Alberto Quintanilla: "El gobierno de Venezuela es una dictadura”

Aunque anteriormente el legislador de izquierda Alberto Quintanilla ha cuestionado el régimen chavista de Nicolás Maduro , ahora es más claro para referirse a este como una dictadura. Y así lo demuestra.

¿Ustedes se sintieron aludidos cuando la premier dijo que hay una extrema izquierda que busca un golpe de Estado?

-Para nada. Más bien, nos gustaría preguntarle a Mercedes Aráoz si cuando los apoyamos en segunda vuelta electoral y, luego, cuando nos buscaron para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski nos consideraba de extrema izquierda. Nosotros actuamos a partir de principios y no de conveniencias del momento.

¿Se sintieron aliados de Peruanos por el Kambio cuando los apoyaron para vencer a Keiko Fujimori en las últimas elecciones presidenciales?

-Nosotros decidimos apoyarlos para evitar que el país cayera en manos del fujimorismo, que era la posibilidad del retorno a un gobierno antidemocrático y que tenía características de ser una mafia, como la que gobernó desde 1992 (año del golpe de Estado) a 2000. Nosotros no pedimos nada a cambio.

¿Y sintieron que PpK los trató como aliados, por lo menos en esa etapa?

-Por supuesto. Hemos tenido relaciones muy fraternas y participamos en esa campaña

¿Y ahora por qué cree que desde el Gobierno marcan distancia de ustedes?

-PpK se está convirtiendo en un gobierno que pretende utilizar el Estado en beneficio de intereses particulares y eso es lo que hemos visto que hace Kuczynski desde la Presidencia de la República.

¿Cree que con esa postura el Ejecutivo busca acercarse al fujimorismo?

-Ambos creen que el Estado es un botín, que se puede usar para negocios particulares. Los une eso y la visión política económica basada en la Constitución de 1993.

¿Creen que tendrán el apoyo de FP para proceder a la destitución del mandatario?

-Queremos tener acuerdos en la práctica para votar por la vacancia del presidente; no tenemos ningún ánimo de aliarnos en ninguna otra esfera de la política ni en ningún otro quehacer. La declaratoria de incapacidad permanente es una causal y se deben comprobar varios hechos. Queremos demostrar que hay una conducta permanente que incapacita moralmente a PPK para seguir al frente del país.

¿En eso también han coincidido con el Frente Amplio, con quien preparan la moción?

-Ellos también nos han dicho que no incluirían lo del indulto como causal, se han dado cuenta de que tiene otro curso y otro desarrollo en la institucionalidad con el país.

¿Coinciden con el FA que cuestiona que no se invite al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a la Cumbre de las Américas?

-Tenemos coincidencias de tipo programático con el FA, en el caso concreto de la invitación a Maduro nos parece que el Gobierno tiene una política desastrosa, porque primero lo invitan, luego no, eso confunde en las relaciones internacionales los intereses del Estado con las opiniones e intereses de los gobiernos de turno. Pero sí estamos en contra del proceso que vive Venezuela, que tiene vicios antidemocráticos, Maduro debe dejar el gobierno, ya ha sido derrotado políticamente, su permanencia al frente del gobierno de Venezuela le hace un daño terrible a la población.

Ese es un cambio de posición de ustedes. Antes avalaban el gobierno de Maduro y ahora no.

-No hemos cambiado de opinión. Lo que pasa es que a nosotros se nos sataniza, dicen que la izquierda es castrista, chavista, y no se aprecia que nosotros actuamos bajo principios.

Cuando eran parte del FA, el bloque salía en defensa del gobierno venezolano o guardaban un silencio cómplice ante la evidente crisis de ese país.

-Nosotros hemos condenado el régimen de Hugo Chávez y ahora, con mucha mayor razón, el de Maduro. Como presidente, Chávez tuvo un origen legítimo, pero cayó en cuestiones antidemocráticas y, ahora, en mi opinión, no le queda otra cosa a Maduro que dejar el gobierno para poder restablecer la actividad económica del país.

¿El gobierno de Venezuela es una dictadura?

-Sí, el gobierno de Venezuela es una dictadura, pero no lo ha sido siempre. Nadie tiene una posición política desde el inicio hasta el final, y eso pasó con Chávez. Estoy en contra de toda política de reelección indefinida, he hecho pública mi crítica a Evo Morales, en su momento declaré en contra de los Castro al frente de Cuba, al margen de reconocer los avances sociales en Bolivia y Cuba. En política se debe aplicar la alternancia como mecanismo de fortalecimiento de procesos políticos-sociales.

La izquierda peruana no cuestionaba a Maduro porque coincidían en ideales socialistas. ¿Cree que el socialismo en Venezuela fracasó?

-En este momento hay dos cosas en Venezuela: un cerco antidemocrático encabezado por Estados Unidos con el bloque económico, pero en el manejo político, Maduro ha sido derrotado. Por más que tuvieran ideales rescatables o valiosos, ha sido derrotado. Y en política uno debe saber cuándo retrocede para conservar los ideales, esto está caminando a ser un desastre, si es que ya no lo es.

¿Cómo califica la actitud de Maduro de acudir a la Cumbre de las Américas pese a que el gobierno peruano rechaza su presencia?

-En la diplomacia internacional se separan las opiniones de gobierno de las relaciones, si él va a venir, hay que reconocer su derecho como jefe de Estado de hacerlo, será una ocasión para que, delante de él, se le planteen las preocupaciones que tienen los demás gobiernos de la región respecto a su país, y el tendrá la oportunidad de responder.

AUTOFICHA

- “Soy abogado, ingeniero economista y sociólogo, he sido docente universitario. Fui diputado por la coalición Izquierda Unida durante el nefasto primer gobierno de Alan García y durante el periodo previo al golpe de Estado de 1992, en el régimen fujimorista. Pertenezco al Partido Socialista de Puno”.

-“El socialismo no ha fracasado, fracasó un gobierno socialista. En el mundo hay muchos gobiernos liberales que son exitosos y otros que no. Ha habido dictaduras que se proclamaban liberales. Diferenciemos los ideales de la política, lo de Venezuela es antidemocrático”.

-“Lo que sucede en Venezuela es como si fuera un partido de fútbol, si a tu equipo le expulsan tres jugadores y está 6-1 abajo, lo mejor es dejar que termine el partido; en este caso, dejar el gobierno y buscar seguir planteando la lucha de sus ideales, pero desde abajo. Maduro debe dejar el gobierno, no hay otra salida”.