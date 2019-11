Alberto Quintanilla, integrante del Parlamento disuelto y precandidato por Nuevo Perú para el próximo proceso electoral, dijo esperar que los partidos Nacionalista y Fuerza Popular no hayan sido creados como organizaciones criminales, tal como sostiene el Ministerio Público en las investigaciones que sigue en el marco del caso Odebrecht.

“Yo espero que no [se hayan creado con ese propósito], por el bien del país, por el bien de todos, [que] ni el Partido Nacionalista ni Fuerza Popular se hayan creado para delinquir. Yo creo que como toda organización puede haber responsabilidades individuales y que las asuman, ojalá sea así”, afirmó este domingo en RPP.

Quintanilla consideró que se deben separar las responsabilidades personales de las agrupaciones políticas ya que las instituciones están “por encima de las personas”.

“Estamos en una República y una de las cosas que hace una República es, a parte de separar los negocios empresariales de la política, [es separar] las creencias religiosas de la política, separar lo colectivo de lo individual. Hay un principio en nuestra legislación, en la Constitución, en el Código Penal, que las responsabilidades son personalísimas, cuando uno comete presuntamente un delito”, agregó.

Asimismo, destacó que el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, deberá demostrar que las agrupaciones políticas Fuerza Popular y el Partido Nacionalista fueron creados para cometer ilícitos.

“Ojalá que el fiscal pruebe si es una organización criminal o deseche pronto eso porque lo que todos los peruanos quisiéramos es que no haya ningún partido que sea una organización criminal […] No debe confundirse la organización política con la responsabilidad individual. La fiscalía tendrá que demostrar su hipótesis de que ese partido no fue un partido, fue una organización criminal desde el origen, [que] se formó para delinquir”, refirió.

-No hay contradicción-

En otro momento, Alberto Quintanilla señaló que “no hay ninguna contradicción” en su precandidatura al Legislativo para culminar con el periodo 2016-2021.

“Yo considero que no hay ninguna contradicción porque este es un periodo corto, es un mini Congreso que completa un periodo y una legislación. Es absolutamente claro en que no hay reelección en el periodo inmediato”, dijo.

Manifestó que la renovación del Parlamento no solo se produce “dando la oportunidad a rostros nuevos” sino también “acumulando y participando con la experiencia”.