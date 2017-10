Alberto Quintanilla sobre cambios en la Dirección de Gracias Presidenciales: “Estamos preocupados”

Luego que el Ministerio de Justicia (Minjus) designara a Orlando Franchini como nuevo director dela Dirección de Gracias Presidenciales, y a José Luis Rivera, Luis Alberto Pastor y Mary Muñante como miembros de la misma, Alberto Quintanilla –vocero de Nuevo Perú– dijo estar preocupado pese a que no los conoce.

“A los nuevos funcionarios yo no los conozco. Pero sobre esto nosotros sí estamos preocupados porque un cambio en el manejo delas decisiones, en materia del indulto (al ex presidente Alberto Fujimori). Nos preocupa, sí. Pero no tenemos ningún antecedente que este cambio sea para eso”, explicó.

Quintanilla agregó que el único indulto posible es el indulto humanitario, y a su vez este tiene un trámite que empieza con la solicitud del interesado. En ese sentido, espera que las normas se respeten.