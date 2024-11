Alberto Pascó Font: "El fiscal José Domingo Pérez sabe que somos inocentes"

Este es un perfil, pero está tomado. Está tomado por la frustración y la decepción. Y también está tomado por un diagnóstico oncológico reciente que lo obliga a decir “pensé que me había mantenido al margen, pero obviamente he fracasado”. El dato clínico, relacionado con la historia judicial de Alberto Pascó Font, viene al caso justamente por la pésima justicia que se está impartiendo en nuestro país, donde los procesos no solo son largos y tortuosos sino también lacerantes e injustos, como varios que han sido denunciados en torno al caso Lava Jato. “Haz lo que quieras con esta información” me dice claramente contrariado y continúa: “No quiero generar pena y no quiero victimizarme. Solo quiero que se haga justicia”.

Posiblemente, Pascó Font es uno de los mejores especialistas que tiene el Perú en cuestión de inversión e infraestructura. Ha hecho una carrera impecable que comenzó desde su llegada a Lima a los cuatro años, desde Talara. Fue siempre el chancón de la clase, en el colegio, en la universidad y durante su doctorado en la Universidad de Pensilvania. En la Inmaculada, los jesuitas, cuenta, “infunden el compromiso con la sociedad para aportar”, y con eso le da sentido a su regreso al Perú a principios de los 90 luego de estudiar en Estados Unidos. “El país se ha enriquecido y mejorado y yo he colaborado con eso, pero el pago es muy malo y el mensaje que se está mandando también. Yo no entré al Estado para investigar la vida de Toledo, para saber si hacía chanchadas o no, y, como te digo, estoy convencido de que en Proinversión no hubo nada malo”.

Hoy, a sus 60 años, Pascó Font se dedica prácticamente a tiempo completo a demostrar su inocencia: “Si tú me hablas de indignación, me indigna el sistema de justicia con José Domingo Pérez y con los jueces que se han zurrado en la evidencia. Yo esperaría de un fiscal que busque la verdad, pero por condenar a Toledo no le importa condenar a gente inocente”, sentencia.

¿Durante la concesión de IIRSA Sur tuviste sospechas de algún mal manejo?

No. Nuestro día a día era la interacción con los postores, que era completamente formal, a través de cartas y a todos por igual. En ese momento, además, Odebrecht era una de las empresas más prestigiosas y Toledo decía que quería que sea su legado y la población quería la obra. Era difícil en ese momento darse cuenta de que allí, particularmente, algo estaba pasando.

Y hoy, sabiendo lo que pasó, ¿ves que había grupos influenciando y presionando?

No. En el caso de la Interoceánica estaban involucrados 11 departamentos, salió una ley del Congreso declarándolo prioridad nacional, incluso leyes posteriores que indicaban que todo estaba bien hecho. De hecho, esta investigación es ilegal, porque existe una ley vigente que declara que lo hecho estuvo bien. Y sí, había presión no solamente desde el Ejecutivo sino por parte de otros grupos, pero se investigó y archivó diciendo que no había nada irregular.

¿Y Toledo?

Sigo pensando que lo que hizo Toledo fue apurar el proceso, pero cuando Barata dice en su declaración que las bases son una porquería, se refiere a que nadie le cambió las bases, como ellos acordaron, y Toledo le dijo —después nos hemos enterado— olvídate de estos, lo hacemos por medio de las adendas.

¿Pero qué piensas de Alejandro Toledo?

Me da mucha pena, porque yo creo que él tuvo la oportunidad histórica de ser un Mandela, que hoy lo recordáramos por un buen gobierno, pero aparentemente al final primó la cosa económica y se corrompió echando por la borda lo que pudo ser un legado importante. Por un lado, fue una gran oportunidad perdida que hubiera sido muy positiva para el país, pero además se trata de un gran estafador, un gran mentiroso, que ofreció lo que no tenía a Odebrecht, tanto así que los otros se sintieron estafados y le bajaron la coima de 35 a 20.

¿Y sobre José Domingo Pérez (JDP) y el sistema de justicia?

La acusación sobre mí es bien fácil y el mismo juez Carhuancho le pidió a JDP que la precisara diciéndole que una colusión es un crimen de encuentro entre personas, que no se dio. Y, sin embargo, él responde que me coludí con los 5 dueños o mandamases de las empresas que formaban el consorcio. Yo estoy convencido de que JDP sabe que somos inocentes —tanto Sergio Bravo como yo—, porque no es tonto.

¿Qué crees que lo mueve entonces?

Definitivamente no soy yo. Es el prestigio de haber metido a la cárcel a un presidente como Toledo por corrupto, por más de que lo que ha hecho Toledo ya prescribió, por lo menos en esa parte. Y mi indicador es que nunca ha preguntado a los testigos y colaboradores si se han coludido conmigo. O es negligente o sabe el resultado, y yo creo que son intereses personales mezquinos que priman sobre la verdad.

Eso en el Ministerio Público, pero ¿el Poder Judicial?

También. El Poder Judicial, en la primera instancia, los jueces no han tenido la valentía de decir que aquí hay gente inocente, porque eso habría sido comerse el pleito de darle a Toledo solo 11 años de cárcel.

Es una prisión suspendida, ¿con impedimento de salida del país?

Hay gente que cree que me ha ido bien, porque normalmente los de primera instancia le dan la razón a la Fiscalía. El tema es que esto no ha terminado y aunque soy inocente y uno pone la esperanza en el sistema, nada funciona porque el caso está politizado y nos están usando con el fin de encarcelar a Toledo.

DATOS

Después de estudiar en EE.UU., Pascó Font trabajó en Grade como investigador por casi una década. Luego lo invitaron a trabajar en el Estado. Por más de 10 años estuvo en Ositrán y Copri, que después fue Proinversión.

Hace 7 años está siendo investigado por haber adjudicado la Interoceánica Sur, y pese a haber presentado las pruebas contrarias a la hipótesis fiscal que lo envuelve, junto a Sergio Bravo, éstas no han sido incluidas en la sentencia de 9 años de prisión suspendida que se ha dictado contra ambos en primera instancia.

