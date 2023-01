El jefe del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, reiteró que la presidenta de la República, Dina Boluarte, no va a renunciar al cargo por un sentido de “responsabilidad histórica”.

“La renuncia a la señora (Dina) Boluarte significaría abrir las puertas a la anarquía. Eso es lo que quiere este pequeño grupo organizado”, anotó en entrevista con Punto Final.

Agregó que “sería una irresponsabilidad” de la mandataria dimitir en momentos en los que el país está atravesando violentas marchas que reclaman las elecciones generales.

“La salida es que nos sentemos a conversar. Esta semana vamos a dar novedades importantes”, aseguró.

En otro momento, Otárola reveló que recibe amenazas del narcotráfico para dar un paso al costado en la PCM. Según informes de la Policía, las movilizaciones contra el gobierno están siendo promovidas por dirigentes provenientes de las minería ilegal y del narcotráfico.

“Hay algunas personas que creen que se va amedrentar con amenazas. He sido amenazado directamente por el narcotráfico, pero eso no me va a hacer retroceder en el apoyo a la señora Boluarte”, expresó.

“Hay un grupo pequeño organizado con financiamiento del narcotráfico y de la minería ilegal que quiere tomar el poder a la fuerza. A ese grupo le digo que son enemigos del Estado”, mencionó.

