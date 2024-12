Alberto Otárola rechaza mensaje a la Nación de Dina Boluarte: "Reitero mi compromiso con la verdad"

El expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se pronunció luego del mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte.

En un breve pero contundente comunicado publicado en las redes sociales, Otárola deploró las palabras de la mandataria y reafirmó su compromiso con la verdad.

"Deploro en forma y fondo reciente mensaje de presidenta Boluarte. Reitero mi compromiso con la verdad. Urge cumplir con la función de gobernar dejando de lado el odio y la venganza. El camino quedó diseñado por mi equipo en la Política General de Gobierno (DS 042-2023-PCM)”, escribió en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Como se recuerda, fue Alberto Otárola quien, en primera instancia, afirmó que la presidenta se había sometido a una intervención quirúrgica.

Dina Boluarte: "Fui sometida a una intervención necesaria para mi salud"

La presidenta Dina Boluarte se dirigió a la población peruana durante la noche del jueves 12 diciembre, a través de un mensaje a la Nación, para hablar sobre los últimos escándalos que la rodean, como el caso 'El cofre' y su rinoplastía. Sobre esto la mandataria aseguró que todo se trata de un acoso desmedido para generar una vacancia.

En cuanto a su intervención quirúrgica, la mandataria aceptó haberse sometido a una rinoplastia, pero señaló que esta fue "necesaria para su salud".

"No fue una intervención estética, fue una intervención necesaria e imprescindible para mi salud. La necesitaba para mi funcionalidad respiratoria y no me generó ningún tipo de incapacidad o impedimento para ejercir mis funciones como presidenta", manifestó.

