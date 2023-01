La tarde del viernes, Alberto Otárola, segundo premier del gobierno de Dina Boluarte, nos recibió en la PCM. Tiene la agenda muy recargada con miras a lo que será su presentación en el Poder Legislativo. Confirmó que ya tiene el segundo borrador del discurso que dará este 10 de enero en el Congreso. En un poco más de 20 minutos habló de los temas que realmente importan al país.





La Fiscalía decidió iniciar diligencias preliminares contra usted y la presidenta Dina Boluarte por la muerte de personas durante las protestas de diciembre. ¿Cuál será la posición del Ejecutivo?

Es una denuncia que se inicia en Ayacucho contra la presidenta, los ministros y algunos integrantes de las Fuerzas Armadas. Por el fuero que tenemos, llegó al despacho de la fiscal de la Nación. Reitero lo que dice la presidenta constitucional de la República; se le darán todas las facilidades, vamos a ir a declarar si nos citan y vamos a cumplir con los mandatos de la Fiscalía.

¿Han realizado una investigación interna para determinar si alguno de los disparos de las fuerzas del orden terminó con la vida de las personas que se enfrentaron a las FF.AA.?

Lo que yo he visto consternado es un país con cinco aeropuertos tomados.

Con más de 200 caminos y carreteras bloqueadas. Personas que sufrían por su salud y alimentación. Locales de la Fiscalía y el Poder Judicial destrozados. Una suspensión forzada del libre tránsito de los 33 millones de peruanos que querían vivir en paz. En este contexto –en el que un grupo de manifestantes pretendieron tomar el aeropuerto de Ayacucho– es que se produjeron los lamentables hechos. En el Ministerio de Justicia hemos iniciado un programa de asistencia directa para los familiares de los fallecidos en el que participan la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo. Se le ha dado todas las facilidades a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo fui el primer funcionario que le dio el enfoque del gobierno. Y a la Fiscalía de la Nación se le están dando todas las facilidades. Lo real y cierto es que el gobierno de la señora Boluarte ha recuperado la democracia y esto ha permitido que la señora fiscal pueda investigar estos hechos con independencia.





¿Tiene la respuesta al por qué se atacó solo la Fiscalía, el Poder Judicial y el aeropuerto de Ayacucho, si alrededor había locales de otras instituciones como la municipalidad o el gobierno regional?

La respuesta es inmediata. El narcotráfico ha estado detrás de estas movilizaciones. Nosotros podemos identificar tres segmentos muy claros en este tema: los 33 millones de peruanos que vivían con horror y con mucha preocupación todo lo que estaba sucediendo en fechas previas a las celebraciones de fin de año. En segundo lugar, un grupo importante de peruanos que expresó a través de las protestas legítimas un conjunto de frustraciones embalsadas por promesas no cumplidas por parte del señor Castillo. En tercer lugar, un grupo muy reducido, pero muy organizado y violento, de azuzadores y conspiradores de la democracia que planificaron la toma del poder al mejor estilo maoísta empleando el corte de los aeropuertos y las vías de acceso a las grandes ciudades del país. Lo que pretendían ellos era llegar al Congreso, incendiarlo y clausurar las libertades como la libertad de prensa, encarcelar opositores e instaurar un gobierno de corte autoritario y antidemocrático. Eso es lo que hemos tenido y se ha frustrado gracias a las decisiones que tomó el gobierno de la presidenta Boluarte. Nadie quiere muertes, pero evidentemente aquí hay temas que se tienen que investigar y las instituciones están haciendo su trabajo.





En Perú21 habló la defensora del Pueblo, Eliana Revollar, y señaló que ‘no se puede dialogar con personas que no dan la cara’. Este gobierno dice que se caracteriza por el diálogo, pero, en este contexto, ¿es posible sentarse con azuzadores que solo quieren ver arder el país?

La prensa independiente ha detectado a muchos. Aquellos rostros financiados y con condenas por narcotráfico que han estado instigando –porque la palabra azuzando es leve– y cometiendo un delito flagrante contra los intereses de todos los peruanos. El gobierno inmediatamente inició un proceso de diálogo con las organizaciones sociales verdaderamente representativas. Inmediatamente los ministros viajaron a Cusco, Andahuaylas; yo mismo fui a Arequipa. Pese a que existe esta dificultad de encontrar interlocutores válidos, el gobierno no ha cesado en la voluntad de llamar al diálogo y lo que sí hemos conseguido es establecer ya un mecanismo de trabajo permanente con las nuevas autoridades y gobernadores regionales que son también quienes nos deben ayudar a controlar el orden interno y pacificar sus zonas, porque es de alto interés de estas regiones que no regrese la violencia y el caos, como ha ocurrido en una dimensión preocupante en Juliaca, donde se ha incendiado una unidad policial y hay cuatro policías heridos, tres de ellos muy graves.





¿Y con estos violentistas se puede dialogar?

Nosotros somos un gobierno democrático. Siempre les vamos a tender las manos a todos y a los que discrepen democráticamente de nosotros. Con los delincuentes, los azuzadores, los narcotraficantes, los que son financiados por la minería ilegal, la trata de personas, y con los que están recibiendo dinero negro de las mafias, con ellos no vamos a dialogar. Todo el peso de la ley va a caer sobre ellos porque lo que ha ocurrido en el Perú en diciembre es imperdonable. Era el mejor mes del año para los hogares y la economía de los peruanos y se ha ido abajo.





Un mes muy esperado se perdió.

Ha habido más de 2 mil millones de soles en pérdidas; entonces, eso debe encontrar una responsabilidad. Y esta no debe ser difuminada, la responsabilidad es individual y hacemos una invocación para que la Fiscalía nos ayude a avanzar en esa vía con la misma eficiencia con la que está trabajando en otras materias.





Boluarte reveló que tiene línea directa con Guillermo Bermejo...

Había (línea directa).





La Policía señala a Bermejo como uno de los principales agitadores. ¿Por qué no aprovechan esa línea y le dicen que se deje de tonterías por el bien del país?

No sabemos nada de Guillermo Bermejo y Betssy Chávez. Han pasado de ser activistas del golpista Pedro Castillo al anonimato. Existen responsabilidades políticas, pero no olvidemos que acá ha habido una organización, financiamiento ilegal y lo que trataron de hacer fue derrotar la democracia e instaurar un gobierno autoritario. Lo que vimos en televisión fue un tembloroso presidente leyendo un golpe de Estado y eso ni aquí ni en otro país es broma.





¿Por qué el gobierno peruano permite que Evo Morales se entrometa en la política de nuestro país?

No, a ver. Hemos tenido serios problemas en nuestras relaciones internacionales a través de la manifestación de algunos países con los que tenemos tradicionales lazos de hermandad, pero cuyos representantes políticos no han estado a la altura de las circunstancias y han contribuido con el clima de violencia en el país. Hemos asistido a la toma de mando del presidente Lula da Silva y hemos conversado con varios presidentes que han expresado su apoyo directo y reconocimiento a la doctora Boluarte. En el caso concreto de Evo Morales, podemos decir que el Perú es soberano e independiente en sus decisiones. Azuzar y estar permanentemente pretendiendo influir sobre todo en el altiplano, donde para dando vueltas muy cerca de Perú...





Pretende quizás ser un líder unificador de las regiones altoandinas.

No puede haber un liderazgo en alguien que está llamando a una insurrección porque esa es la palabra que él ha empleado. Vamos a utilizar enérgicamente los mecanismos de nuestra diplomacia directa y los mecanismos administrativos sancionadores.

Es lamentable como un grupo de radicales atacó de manera salvaje a los policías que solo cumplían con su labor en Juliaca - Puno.





¿Le están dando tiempo?

No, estamos tomando nota del tema y, sobre todo, habrá una respuesta muy pronta. El Perú no puede, de ninguna manera, permitir –luego de esta grave crisis política, social y económica que hemos atravesado– que personas que no son connacionales tengan una actitud injerencista en nuestros asuntos internos y eso se va a expresar de una manera enérgica.





¿Y esa respuesta dentro de qué márgenes se daría?

No basta con una respuesta administrativa de Migraciones. Me permito tener una reserva sobre este tema, pero lo tenemos en agenda y bien presente. No vamos a permitir que ningún presidente, expresidente, ni líder ni persona se inmiscuya en los asuntos de Perú, sobre todo afectando los legítimos derechos de los peruanos, la integridad territorial y el derecho a la paz y a la tranquilidad que nos ha costado a los 33 millones de peruanos.





¿Qué le ofrecerá al Congreso este 10 de enero?

Acá tengo el mensaje, yo diría el segundo borrador que ya está planteado. Lo tengo que presentar el domingo al Consejo de Ministros.





¿Cuáles serán sus ejes de acción?

Son nueve ejes de acción. El primero es una preocupación por la salud y la educación. La señora Boluarte ha expresado la necesidad de iniciar el año escolar con mejores condiciones a las que ha acabado. Después, habrá un potente programa de reactivación económica que se llama Con Punche Perú, que consiste en 19 medidas que vamos a tomar: reactivación de las pymes y la atención de los sectores más vulnerables como son los comedores populares. Ellos van a recibir una inyección directa del Estado porque no podemos ser tan pasivos ante niños que no toman desayuno. Eso no es aceptable en ninguna sociedad que se dice democrática. También vamos a dar incentivos para el retorno de los capitales. Todo un shock de inversiones que nos va a permitir, según nuestro objetivo, subir 1.2% el PBI, generar 140 mil puestos de trabajo y mover lo que hemos denominado el proyecto de masificación de la red de gas. Destrabe de 1,500 obras que hemos encontrado con un avance de 10%, lo que demuestra la ineficiencia para administrar los fondos del Estado. Luego una política de integridad y meritocracia que estamos trabajando a través de diversas instancias. En fin, todo un conjunto de iniciativas económicas que van a dinamizar nuestra economía y hacer algo mejor que el desastre que hemos encontrado el año pasado.





Probablemente logre la confianza del Congreso, ¿pero cómo hará para llevar este plan de gobierno a la ciudadanía y obtener su confianza?

El lunes se va a instalar la mesa del Acuerdo Nacional. Van a estar 15 gobernadores y partidos políticos, y vamos a lanzar el apellido de la democracia, que se llama Diálogo. Entonces, (esta confianza se va a obtener) a través del Acuerdo Nacional y de otros mecanismos institucionales como el Consejo de Estado, un mecanismo absolutamente pertinente para que los jefes y titulares de los organismos constitucionalmente autónomos discutan cara a cara, no solo de problemas de su sector, sino que opinen de los problemas del país que corresponden solucionar para el bienestar de todos los peruanos.





¿Y cuándo van a dialogar con las organizaciones sociales que no ejercen violencia?

Respecto a las organizaciones sociales que expresan su malestar, los ministros directamente se están reuniendo con ellas. Tenemos un ministro por cada departamento, y cada ministro está recibiendo las propuestas de esas organizaciones y las trae al Consejo de Ministros. Acá tomamos las decisiones que se tengan que tomar. Existe un mecanismo de contacto directo del gabinete con la población, especialmente con las zonas de conflictividad social.





Cuando llegó a este despacho, dijo que la orden que había recibido era “fumigar” todos los ministerios. ¿Cómo va esa tarea?

Estamos avanzando. Habrán podido darse cuenta de que se han dado cambios importantes, faltan algunos, porque nos está ganando el día a día. La ciudadanía debe tener confianza que la meritocracia va a regresar al Estado, que la incompetencia que se instaló en los meses precedentes no va a volver. Por supuesto que nos vamos a equivocar en varias cosas, pero es bueno corregir en algunas otras. En esa perspectiva, de lo que tiene que estar segura la población, es que vamos a tomar decisiones. La presidenta ha dicho que no vamos a operar en piloto automático. Las decisiones que tomemos siempre van a generar una iniciativa a favor de la ciudadanía y de las poblaciones más afectadas por el hambre y la crisis económica.





