Alberto Otárola dice que existe un 'grupo extorsivo' en el Ejecutivo

El expremier, Alberto Otárola, denunció que existe un grupo extorsivo que desde las sombras ha aislado a la presidenta Dina Boluarte y que a esta res pertenecería Yazire Pinedo, la contadora con la que fue vinculado sentimentalmente, quien lo grabó para chantajearlo.

“Lo voy a decir sin ningún tipo de cortapisas: la señorita me estuvo extorsionando de manera sistemática y toda esa información la tiene la Fiscalía”, aseguró Otárola en Willax.

“No tengo nada que alegrarme de mi conducta personal, ni tampoco soy ningún santo. Eso ya lo he conversado con mi familia y he hecho todas las aclaraciones y todos los golpes de pecho que se puedan hacer, pero yo no soy un delincuente, he sido víctima de una extorsión, y exijo que el Ministerio Público tome acción y continúe con esta investigación de este grupo que está dedicado a extorsionar”, agregó.

Como se sabe, la contadora Yazire Pinedo concedió una entrevista a Panorama en la que confirmó haber mantenido una relación con Alberto Otárola durante su gestión en el Consejo de Ministros, vínculo inicialmente negado. Además, mencionó que fue coaccionada y amenazada por el expremier y la empresaria Karelim López, a quien señaló como instigadora para manipular su versión pública.

PREMIER EN LAS SOMBRAS

En otra parte de la entrevista, Otárola implicó en este presunto entramado al ministro de Educación, Morgan Quero, y al hermano de la mandataria, Nicanor Boluarte. Además, denunció que ha sido víctima de falsas acusaciones, como la relacionada con ser el artífice del destape del ‘Rolexgate’.

“Creo que esa historia la ha creado Morgan Quero o de repente Nicanor Boluarte para apartarme del entorno de la presidenta, ya estoy sacando mis conclusiones. Desde el día uno se me acusó de la filtración de los Rolex, pero la han convencido a la presidenta, este grupo que la ha aislado, que yo soy malo, que tenía mucho poder, que la denuncié por los Rolex”, manifestó.

Otárola calificó al actual Gabinete como “peor” que el de Castillo y señaló a Eduardo Arana, ministro de Justicia, como el “premier en la sombra”. También implicó al expresidente Martín Vizcarra, a César Figueredo, exdirector ejecutivo de Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), y al colaborador eficaz Zamir Villaverde.

