Alberto Otárola denuncia reglaje tras hablar de la operación de Dina Boluarte

El extitular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, informó a través de su cuenta de X que viene siendo "reglado" y "hostilizado" por aparatos de inteligencia.

Según dijo, ya formalizó la denuncia.

"Hago de conocimiento público que desde hace varios meses estoy siendo “reglado” y hostilizado por aparatos de inteligencia, mientras ciudadanía sufre embates de la delincuencia. Ya presenté la denuncia y pido garantías para mi integridad personal y mi vida, y la de mi familia", escribió en su red social.

"Igualmente fuentes confiables me informan que altos funcionarios conjuntamente con abogados al servicio del poder estarían tramando otra denuncia penal en mi contra, derivada del delirio de persecución de sus jefes temporales. No me amilanan. La verdad siempre por delante", agregó.

Esto ocurre a semanas de haberse presentado ante la Comisión de Fiscalización para dar toda la información que tenía en torno a la intervención quirúrgica de la presidenta Dina Boluarte.

